Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, teve seu nome ligado a um caso de estupro na Suécia, na última quinta-feira (10). Uma recente mudança na legislação sueca (país onde o suposto crime foi cometido), pode tornar o processo de investigação ainda mais rígido. A defesa do jogador nega envolvimento com qualquer tipo de crime. Entenda;

Mbappé promete colaborar com investigações de acusação por estupro (Foto: Wojtek Radwanski/AFP)

Mudanças na legislação sueca

A Lei do Consentimento prevê condenações por estupro mesmo quando a vítima não se protege física ou verbalmente contra as agressões, protegendo vítima que sofrem com o fenômeno conhecido como "medo congelado" (quando fica incapaz de reagir diante da violência).

Outro artigo da lei introduziu o delito do 'estupro negligente', quando alguém deve estar ciente do risco de que a outra pessoa não esteja participando voluntariamente". O Conselho Nacional Sueco para Prevenção ao Crime registrou, em 2020, um aumento de 75% no número de condenações por estupro após a sanção da lei.

A condenação por estupro na Suécia acarreta pena uma de prisão de três a dez anos, quando o crime for considerado grave. O estupro negligente, citado acima, acarreta pena de prisão de até quatro anos.

Entenda o caso Mbappé

Voltando de lesão no fim de setembro, Mbappé acabou sendo cortado da seleção francesa para os jogos da Liga das Nações e acabou recebendo um período de "férias". Durante sua folga, o jogador viajou até a Suécia, onde foi visto em boates e restaurantes.

Os problemas surgiriam depois disso. No mesmo hotel de luxo em que Mbappé estava hospedado, uma mulher alegou ter sido violentada sexualmente, e, por estar hospedado no hotel, o atleta se tornou um dos suspeitos.

As autoridades suecas estão investigam o caso e, segundo a defesa do jogador, ele se coloca à disposição para cooperar com as investigações e até mesmo prestar depoimento, caso seja necessário.

Outro fator que contribuiu para que Mbappé fosse investigado como suspeito, é o fato do jogador ter mantido relações com uma mulher na Suécia, segundo a imprensa europeia. O canal "RMC Sport" disse haver mensagens entre os dois após o encontro, mas estima-se que a relação fosse consensual e a moça não seja a denunciante.

Em declaração à AFP, a advogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, revelou que o atleta está calmo e acredita que não pode ser recriminado.

-Ele está surpreso por saber que pode ser afetado. Preferiu ir treinar e pediu ao meu escritório que não deixe as coisas ficarem assim, porque não é possível se deixar ser caluniado e difamado desta forma. Por essa razão, vamos apresentar uma denúncia por calúnia