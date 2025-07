PVC monta seleção do Mundial de Clubes, e web aponta ausência: ‘Joga vôlei?’

O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, divulgou sua seleção dos melhores jogadores do Mundial de Clubes após a disputa da semifinal entre PSG e Real Madrid. A escalação contempla atletas de quatro clubes diferentes: PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea.

Na defesa, PVC optou por Courtois no gol e uma linha composta por Hakimi, Marquinhos, Jonathan Tah e Nuno Mendes. O comentarista destacou a importância do zagueiro brasileiro do PSG:

— Você percebeu que, com o Marquinhos em campo, o PSG não tomou gol antes da final?

No meio-campo, os escolhidos foram Vitinha, Enzo Fernández e Fabián Ruiz. O ex-volante do River Plate foi lembrado como “campeão do mundo pela Argentina”. Fabián Ruiz, por sua vez, foi valorizado pela participação ofensiva decisiva:

— Além de tudo, faz gol — um decisivo contra o Real Madrid.

No ataque, PVC montou um trio com Dembélé, Gonzalo García e Kvaratskhelia. Dembélé, apesar de não ter jogado todos os jogos, recebeu elogios:

— Jogou pouco, mas fez dois gols, sempre decisivos. Pode ser candidato a melhor do mundo no final do ano.

Por fim, o técnico escolhido foi Luis Enrique, do PSG, responsável por conduzir o time à final da competição.

Nos comentários da publicação feita pelo UOL Esporte nas redes sociais, torcedores questionaram algumas ausências na lista. A principal cobrança foi em relação a Jhon Arias, atacante do Fluminense, que teve atuações de destaque ao longo do torneio. Também houve menções a Thiago Silva, que liderou a defesa do time brasileiro até a semifinal.

Jhon Arias foi eleito o melhor da partida após o confronto entre Fluminense e Inter de Milão (Foto: Divulgação/FIFA)

Seleção de PVC no Mundial de Clubes 2025

Courtois

Hakimi

Marquinhos

Jonathan Tah

Nuno Mendes

Vitinha

Enzo Fernández

Fabián Ruiz

Dembélé

Kvaratskhelia

Gonzalo García

Técnico: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)