Polêmicas na Data Fifa fazem Mbappé quebrar ‘acordo’ com Deschamps

Escrito por João Marcos • Publicada em 15/10/2024 - 04:30 • Paris (FRA)

O técnico Didier Deschamps não convocou Mbappé para a atual Data Fifa com uma intenção clara: de que o atacante descansasse e se pudesse se recuperar de lesão muscular sofrida enquanto jogava pelo Real Madrid. O jogador, no entanto, não cumpriu a sua parte do 'acordo' com o treinador.

Isso porque o francês não saiu das manchetes de jornal nos últimos dias. Entretanto, não foram gols, assistências ou dribles que fizeram o nome do craque ser tão comentado, mas uma série de polêmicas nas quais se envolveu.

A mais recente, relacionada a uma insinuação, feita pelo jornal "Aftonbladet", de que o francês estaria envolvido em um caso de estupro ocorrido na Suécia, no mesmo hotel em que o jogador se encontra hospedado durante a pausa no calendário.

O jogador rebateu as suposições em suas mídias sociais, acusando o veículo de divulgar notícia falsa. Mbappé também insinuou que a publicação tivesse uma segunda intenção por trás: manchar sua imagem na véspera da audiência que busca resolver o conflito jurídico que tem com o PSG (França). O atleta cobra bônus e salários que considera não pagos pelo clube.

Tanto a matéria - seja ela verdadeira ou não - quanto a atitude contrastam com a imagem do jogador, conhecido por levar vida pessoal discreta. Por si só, isso já causaria estranhamento. Mas as polêmicas não param por aí.

Mbappé deixa hotel em Estocolmo, local em que passou os últimos dias e se envolveu em polêmicas (Foto: Reprodução)

Fora da convocação da França e de folga do Real Madrid, o atacante foi flagrado na última semana em uma boate de Estocolmo (Suécia). A noitada foi repercutida por jornais de toda a Europa, que questionavam a ausência do jogador nas partidas da Liga das Nações da Uefa. O que nos leva a mais uma das controversas relacionadas ao atacante nos últimos dias.

No último final de semana, o jornalista Santi Aouna, do "Footmercato", revelou que Mbappé pediu para atuar apenas em jogos importantes pela seleção francesa. A ideia do atacante é dedicar suas melhores atuações aos jogos do Real Madrid para conquistar a Bola de Ouro da próxima temporada.

A notícia iria de encontro com a versão de que o francês não foi convocado para a atual Data Fifa por estar lesionado. Importante destacar que o atacante atuou na vitória do clube espanhol diante do Villarreal, o último jogo antes da pausa no calendário. A partida ocorreu um dia depois da convocação e o craque foi substituído no segundo tempo, fatos comentados por Deschamps.

- Tomei a decisão com os elementos que eu tinha. É verdade que ele jogou a partida do fim de semana, mas não inteiro. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não. (...) O empregador do jogador é o clube. Eles sempre têm este poder (de colocar o jogador para jogar), não são as federações que pagam aos jogadores - disparou o técnico na ocasião.

Mbappé entrou em campo pelo Real Madrid um dia após a convocação da França (Foto: Thomas Coex/AFP)

Vale lembrar que na última Data Fifa o atacante já tinha sido alvo de questionamentos por conta de seu desempenho com a camisa dos "Bleus": em 2024, são apenas dois gols marcadosem 11 jogos, e uma seca que já dura cinco partidas. As principais críticas vieram de alguns campeões mundiais de 1998 com a seleção francesa.

Fato é que Mbappé sai desta Data Fifa com a imagem arranhada, mesmo que levemente. Resta saber como o atacante vai superar essa situação, até então inédita em sua carreira, e quais as repercussões que isso terá nos vestiários do Real Madrid e da França, além da busca por prêmios individuais.

