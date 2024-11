Carlo Ancelotti já conquistou três Champions à frente do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 08:18 • Madri (ESP)

Carlo Ancelotti vive um momento turbulento à frente do Real Madrid. Os três primeiros meses de temporada da equipe merengue não são considerados positivos pela torcida, e a diretoria já analisa uma possível saída do treinador, segundo o jornal espanhol "Relevo".

Mesmo iniciando a trajetória em 2024-25 com o título da Supercopa da Uefa, conquistado em triunfo sobre a Atalanta, o time não encontrou seu melhor futebol. A queda de desempenho em relação à última temporada é nítida, e a culpa pela performance ruim tem caído sob o comandante.

⚪ ANCELOTTI FORA DO REAL MADRID? O QUE SE PASSA NO TIME?

A primeira questão levantada diante do mau momento é a utilização dos astros no ataque. Mbappé parece insatisfeito por atuar como centroavante e não pelo lado esquerdo, onde esbarra com Vini Jr, que se mostra intocável no setor. A falta de ajuda defensiva do francês tem sobrecarregado Jude Bellingham, que na última temporada, aparecia na área e como referência no ataque, mas foi movido de função para o encaixe das peças.

Endrick e Arda Güler, jovens contratados com badalação pelo presidente Florentino Pérez, têm recebido poucas oportunidades e passam boa parte dos jogos no banco de reservas, o que também gerou insatisfação interna.

Carlo Ancelotti está no comando do Real Madrid desde 2021 (Foto: Sergei Gapon / AFP)

A demissão precoce de Ancelotti não estava nos planos dos mandatários, mas está sendo pauta, já que o desempenho ruim refletiu nos resultados recentes. Nos dois últimos jogos, o Real foi derrotado no Santiago Bernabéu de forma acachapante: 4 a 0 para o rival Barcelona, por La Liga, e 3 a 1 para o Milan, pela Champions League.

- Não acho injusto que questionem o nosso momento, acho isso bem normal. Quando o time não está jogando bem, a responsabilidade cai mesmo sobre o treinador - afirmou o italiano em entrevista coletiva.

Os próximos jogos do Real Madrid serão decisivos para a permanência ou não de Carlo Ancelotti. O time volta a campo no sábado (9), às 10h (horário de Brasília), recebendo o Osasuna em seus domínios, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.