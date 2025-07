Gigante espanhol faz consulta pela contratação de Thiago Almada

O Atlético de Madrid fez uma consulta pela contratação do meia Thiago Almada na janela de transferências do verão europeu. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube soube das condições necessárias para levar o argentino para a Espanha.

Além do Atlético de Madrid, o Benfica também está interessado na aquisição de Thiago Almada para a próxima temporada. O meia foi um dos do Lyon, sendo um dos responsáveis por levar o clube francês para a Liga Europa com dois gols marcados e cinco assistências em 20 partidas disputadas.

Apesar da permanência do Lyon na Ligue 1 após reunião com a Direção Nacional de Controle de Gestão (DNGC), a Federação Francesa de Futebol (FFF) impôs um teto salarial e de taxa de transferência ao clube. Com isso, a saída de Thiago Almada pode contribuir para que as metas sejam alcançadas.

Na janela de transferências, o Atlético de Madrid acertou as chegadas de Álex Baena e Matteo Ruggeri, mas corre o risco de perder Rodrigo de Paul para o Inter Miami. Com isso, os espanhóis buscam uma reposição no setor.

