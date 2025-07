Às vésperas da final do Mundial de Clubes, o argentino Enzo Fernández, capitão do Chelsea, mostrou seu espanto com o surpreendente resultado da semifinal disputada entre Real Madrid e PSG, que terminou em uma goleada de 4 a 0 para os franceses. Com a vitória, o time parisiense enfrenta os Blues na grande final, a ser disputada no próximo domingo (13), às 16h (horário de Brasília).

– Me surpreendeu, na verdade, como o PSG venceu. A verdade é que estão em um nível impressionante e voltaram a demonstrar isso – comentou Enzo ao jornal espanhol "Marca".

Apesar disso, Fernández complementou dizendo que não têm medo e sabem do desafio que terão pela frente:

– Respeito, mas não tenho medo, nem de longe. Sabemos perfeitamente contra que equipe vamos jogar, uma grande equipe. Teremos as nossas chances e sabemos o que precisamos fazer para brigar pela vitória – afirmou o capitão.

Ainda sobre a final, o argentino reclamou do calor intenso ao longo das partidas do torneio, realizado nos Estados Unidos, e pediu alterações nos horários dos jogos:

– A verdade é que o calor está inacreditável. Outro dia até me senti tonto em uma jogada. Tive que me jogar no chão porque realmente estava passando mal. Jogar nessas condições é muito perigoso e também prejudica o espetáculo. Não é só o torcedor que sofre com o calor, mas ele também não consegue ver o jogador atuar no mesmo ritmo. Tudo fica muito mais lento. Tomara que, para o ano que vem, mudem os horários.

Enzo Fernández e Madueke comemoram gol do Chelsea contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

⚽ Como foi o confronto entre Real Madrid e PSG, pelo Mundial?

No primeiro tempo, o PSG iniciou o jogo com muita intensidade e quase abriu o placar em finalização de Fabian Ruiz da quina da área para grande defesa de Courtois. Na sequência, o goleiro do Real Madrid fez outra grande intervenção em chute de Nuno Mendes após um cruzamento rasteiro na área.

No entanto, os franceses abriram o placar aos seis minutos após vacilo de Asencio dentro da área em que Dembélé roubou a bola, dividiu com Courtois, enquanto Fabian Ruiz ficou com a sobra e balançou as redes. Aos oito minutos, Rüdiger errou uma tentativa de recuo, e Dembélé avançou livre de marcação e bateu no cantinho para ampliar o marcador. Em um rápido contra-ataque do PSG, Hakimi tabelou com Dembélé e cruzou rasteiro para Fabian Ruiz dominar e finalizar para marcar seu segundo gol aos 23 minutos.

No segundo tempo, o Doué ampliou o placar com apenas dois minutos, mas o gol foi anulado por impedimento de Dembélé na origem da jogada. Diante da vantagem no placar, Luis Enrique optou por preservar suas principais peças cedo, e mesmo assim o PSG controlava a posse de bola. O Real Madrid não encontrava soluções nem com as mudanças de Xabi Alonso e não ameaçou o gol de Donnarumma, que fez apenas uma defesa na etapa final em chute de fora da área de Militão. Aos 42 minutos, Barcola fez grande jogada individual na área, encontrou Gonçalo Ramos, que fintou a marcação e estufou as redes para dar números finais ao duelo em favor do PSG.