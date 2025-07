Lenda do Real Madrid se despede do clube: ‘Até logo’

Astro do Real Madrid, Luka Modric se despediu do clube após 13 anos desde a sua chegada na capital espanhola. O meia croata encerrou sua etapa com o fim da participação da equipe merengue no Mundial de Clubes e se despediu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Minha casa por 13 anos. Minha casa para sempre. Isso não é um adeus, é um até logo - declarou Modric em sua saída do Real Madrid.

Com a saída do Real Madrid encaminhada, Modric tem caminho livre para assinar contrato com o Milan nas próximas semanas. O clube italiano aguardou o fim do Mundial de Clubes e espera pelo croata para realização de exames médicos.

continua após a publicidade

Na última temporada, Modric participou de 63 partidas com o Real Madrid e não conseguiu convencer Xabi Alonso por uma vaga na equipe titular. Nesse período, o meia marcou quatro gols e contribuiu com nove assistências.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.