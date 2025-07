O Manchester United pode ser forçado a ir ao mercado em busca de um novo goleiro após a lesão de André Onana. O camaronês sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante o segundo dia de treinos da pré-temporada e ficará fora de ação por quatro a seis semanas. John, do Botafogo, é um dos possíveis alvos, segundo o "Daily Mail" e o "The Athletic".

Com a ausência de Onana, o técnico Ruben Amorim avalia opções no elenco - como Altay Bayindir e Tom Heaton -, mas o clube já começa a estudar alternativas no mercado. Um dos nomes em pauta é o de John, titular do Botafogo desde 2024 e destaque entre os goleiros brasileiros na temporada.

John em ação pelo Botafogo no Mundial de Clubes (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Perfil de John chama atenção de Manchester United

Segundo o jornal The Athletic, John é visto como um dos arqueiros mais completos do futebol sul-americano. Em matéria publicada pelo jornal, o portal analisou o brasileiro e constatou que o John tem se destacado por sua precisão nos lançamentos longos e domínio aéreo. Em 2024, sua taxa de acerto em passes longos chegou a 53,4% - bem acima dos 36,6% registrados por Onana na última Premier League. Sua precisão geral de passes também é superior: 80,8% contra 72,6% do camaronês.

O perfil físico de John também agrada. Com 1,96 m de altura, ele domina a área com autoridade, como mostrou na atuação contra o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes. Além disso, seu desempenho nas estatísticas avançadas é impressionante: ele evitou oito gols a mais do que o esperado com base nos chutes que recebeu (xGOT).

Apesar disso, há ponderações. Enquanto Onana já soma mais de 400 jogos em alto nível na Europa, John tem menos de 150 partidas profissionais e nenhuma experiência no Velho Continente. Ainda assim, seu desempenho atual e idade compatível com a do titular lesionado fazem dele uma alternativa viável - e acessível - para o United, que monitora a situação enquanto avalia os próximos passos no mercado.

