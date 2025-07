Atacante do Sporting não se reapresenta e abre guerra; presidente explode

Atacante do Sporting, Viktor Gyokeres não se reapresentou para o início da pré-temporada e abriu guerra com o clube. O centroavante busca uma saída na janela de transferências, uma vez que interessa diversas equipes da Premier League.

Após o novo capítulo do conflito criado por Gyokeres, Frederico Varandas, presidente do Sporting, explodiu contra a decisão do jogador. O mandatário afirmou que não irá mudar sua posição e só negociará o atleta caso chegue uma oferta considerada boa.

- Estamos tranquilos. Tudo se resolve com uma multa pesada e um pedido de desculpas ao grupo. Se não quiserem pagar o valor justo de mercado pelo Viktor, nós ficamos confortáveis com isso durante os próximos três anos. Se os gênios que estão desenhando essa estratégia acham que isso me pressiona para facilitar a saída, não só estão completamente errados, como estão tornando mais complicadas as condições para uma saída do jogador. Ninguém está acima dos interesses do clube.

Na última temporada, Gyokeres chamou a atenção do mundo do futebol por conta de sua participação chave na conquista do título do Campeonato Português e da Taça de Portugal pelo Sporting. Em 52 partidas, o centroavante anotou 54 gols e contribuiu com 13 assistências.

A grande quantidade de gols fez com que Gyokeres disputasse o prêmio de Chuteira de Ouro dado ao maior artilheiro da temporada europeia com Mbappé. No entanto, o francês do Real Madrid levou a melhor sobre o sueco.

Aos 27 anos, Gyokeres tem contrato com o Sporting até 2028 apesar do interesse de clubes ingleses, principalmente do Arsenal. O jogador vê a janela de transferências como a grande oportunidade para rumar para um grande clube do país após passagens discretas por Brighton e Coventry City.

