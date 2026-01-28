menu hamburguer
Futebol Internacional

Real Madrid, PSG e Inter nos playoffs: veja o resumo da última rodada da Champions League

Oito equipes garantiram vaga direta, 16 avançaram para os playoffs e 12 foram eliminadas

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
19:05
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)
A fase de liga da Champions League 2025/26 terminou nesta quarta-feira (28) com a oitava rodada e decidiu os oito clubes classificados diretamente para as oitavas de final, os oito que avançam para os playoffs — ocupantes das posições entre a nona e a 24ª colocação — e as equipes que deixam a principal competição continental nesta temporada. A seguir, o Lance! apresenta um panorama completo da fase decisiva e das próximas etapas da disputa pela Orelhuda.

1º ao 8º:
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City

9º ao 24º:
Real Madrid, Interde Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Olympique de Marselha

25º ao 36º:
Benfica, Pafos, USG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, København, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kairat

Oitava e última rodada da Champions ⚔️

⌛ Horário: 17:00 (início)
🚨 Fim de papo!

  1. 🔴⚪ Ajax 1x2 Olympiacos 🔴⚪
  2. Gols: Gelson Martins (6'/2ºT); Kasper Dolberg (24'/2ºT); Santiago Hezze (34'/2°T)

  1. 🔴⚪ Arsenal 3x2 Kairat Almaty 🔵🟡
  2. Gols: Viktor Gyökeres (2'/1°T); Jorginho (7'1/°T); Kai Havertz (16'/°T); Gabriel Martinelli (37'/1°T); Ricardinho (44'/2ºT)

  1. 🔴⚪ Monaco 0x0 Juventus ⚫⚪
  2. Gols: —

  1. 🔴⚪ Athletic Bilbao 2x3 Sporting 🟢⚪
  2. Gols: Oihan Sancet (3'/1°T); Ousmane Diomande (12'/1°T); Gorka Guruzeta (28'/1ºT); Francisco Trincão (18'º/2T); Alisson Santos (44'/2ºT)

  1. 🔴⚪ Atlético Madrid 1x2 Bodø/Glimt 🟡⚫
  2. Gols: Alexander Sørloth (15'/1ºT); Fredrik Sjøvold (34'/1ºT); Kasper Høgh (14'/2ºT)

  1. 🔵🔴 Barcelona 4x1 København 🔵⚪
  2. Gols: Viktor Bjarki Dadason (4'/1°T); Robert Lewandowski (3'/2ºT); Lamine Yamal (15'/2ºT); Raphinha (24'/2ºT); Marcus Rashford (40'/2ºT)

  1. 🔴⚫ Bayer Leverkusen 3x0 Villarreal 🟡
  2. Gols: Malik Tillman (12'/1°T, 35'/1ºT); Alejandro Grimaldo (12'/2ºT)

  1. 🔴⚪ Benfica 4x2 Real Madrid ⚪
  2. Gols: Kylian Mbappé (30'/1ºT, 13'/2ºT); Andreas Schjelderup (36'/1ºT, 11'/2ºT); Vangelis Pavlidis (50'/1ºT); Anatoliy Trubin (52'/2ºT)

  1. 🟡⚫ Borussia Dortmund 0x2 Inter de Milão 🔵⚫
  2. Gols: Federico Dimarco (35'/2ºT); Andy Diouf (44'/2ºT)

  1. 🔵⚫ Club Brugge 3x0 Olympique de Marseille 🔵⚪
  2. Gols: Mamadou Diakhon (4'/1°T); Romeo Vermant (11'/1°T); Aleksandar Stanković (34'/2ºT)

  1. 🔴⚫ Eintracht Frankfurt 0x2 Tottenham Hotspur ⚪
  2. Gols: Randal Kolo Muani (2'/2ºT); Dominic Solanke (32'/2ºT)

  1. 🔴 Liverpool 6x0 Qarabağ ⚫⚪
  2. Gols: Alexis Mac Allister (15'/1ºT, 16'/2ºT); Florian Wirtz (21'/1ºT); Mohamed Salah (5'/2ºT); Hugo Ekitiké (12'/2°T); Frederico Chiesa (44'/2ºT)

  1. 🔵 Manchester City 2x0 Galatasaray 🔴🟡
  2. Gols: Erling Haaland (10'/1°T); Rayan Cherki (29'/1ºT)

  1. 🔵 Napoli 2x3 Chelsea 🔵
  2. Gols: Enzo Fernández (19'/1ºT); Antonio Vergara (33'/1°T); Rasmus Højlund (43'/1ºT); João Pedro (16'/2ºT, 37'/2ºT)

  1. 🔵⚪ Pafos 4x1 Slavia Praga 🔴⚪
  2. Gols: Vlad Dragomir (17'/1°T); Štěpán Chaloupek (44'/1°T); Bruno (8'/2°T); Anderson Silva (39'/2ºT, 42'/2ºT)

  1. 🔵🔴 PSG 1x1 Newcastle United ⚫⚪
  2. Gols: Vitinha (8'/1°T); Joe Willock (47'/1ºT)

  1. 🔴⚪ PSV Eindhoven 1x2 Bayern de Munique 🔴⚪
  2. Gols: Jamal Musiala (13'/2ºT); Ismael Saibari (38'/2ºT); Harry Kane (39'/2ºT)

  1. 🔵🟡 Union Saint-Gilloise 1x0 Atalanta 🔵⚫
  2. Gols: Anan Khalaili (25'/2ºT)
PosiçãoTimeJVEDSGGolsPts

1

Arsenal

8

8

0

0

+19

23:4

24

2

Bayern München

8

7

0

1

+14

22:8

21

3

Liverpool

8

6

0

2

+12

20:8

18

4

Tottenham Hotspur

8

5

2

1

+10

17:7

17

5

Barcelona

8

5

1

2

+8

22:14

16

6

Chelsea

8

5

1

2

+7

17:10

16

7

Sporting CP

8

5

1

2

+6

17:11

16

8

Manchester City

8

5

1

2

+6

15:9

16

9

Real Madrid

8

5

0

3

+9

21:12

15

10

Inter

8

5

0

3

+8

15:7

15

11

Paris Saint-Germain

8

4

2

2

+10

21:11

14

12

Newcastle United

8

4

2

2

+10

17:7

14

13

Juventus

8

3

4

1

+4

14:10

13

14

Atlético Madrid

8

4

1

3

+2

17:15

13

15

Atalanta

8

4

1

3

0

10:10

13

16

Bayer Leverkusen

8

3

3

2

-1

13:14

12

17

Borussia Dortmund

8

3

2

3

+2

19:17

11

18

Olympiacos FC

8

3

2

3

-4

10:14

11

19

Club Brugge KV

8

3

1

4

-2

15:17

10

20

Galatasaray

8

3

1

4

-2

9:11

10

21

AS Monaco

8

2

4

2

-6

8:14

10

22

Qarabağ FK

8

3

1

4

-8

13:21

10

23

Bodø/Glimt

8

2

3

3

-1

14:15

9

24

Benfica

8

3

0

5

-2

10:12

9

25

Olympique de Marseille

8

3

0

5

-3

11:14

9

26

Pafos FC

8

2

3

3

-3

8:11

9

27

Royale Union SG

8

3

0

5

-9

8:17

9

28

PSV Eindhoven

8

2

2

4

0

16:16

8

29

Athletic Club

8

2

2

4

-5

9:14

8

30

Napoli

8

2

2

4

-6

9:15

8

31

FC København

8

2

2

4

-9

12:21

8

32

AFC Ajax

8

2

0

6

-13

8:21

6

33

Eintracht Frankfurt

8

1

1

6

-11

10:21

4

34

SK Slavia Praha

8

0

3

5

-14

5:19

3

35

Villarreal

8

0

1

7

-13

5:18

1

36

Kairat Almaty

8

0

1

7

-15

7:22

1

Mata-mata ⚔️

O sorteio dos playoffs da Champions considera a posição final das equipes e divide os times melhor classificados, do nono ao 16º lugar, daqueles que ficaram entre a 17ª e a 24ª posição. Os clubes formam "duplas" conforme a classificação, o que define de que lado da chave cada um ficará.

O nono e o décimo colocados serão sorteados para enfrentar o 23º ou o 24º, enquanto o 11º e o 12º disputarão contra o 21º ou o 22º, seguindo a mesma lógica para os demais. Não existe restrição de país.

Além disso, os possíveis confrontos das oitavas já estão pré-definidos de acordo com a posição dos times, de modo que o primeiro e o segundo colocados na fase de liga podem enfrentar no mata-mata o 15º, 16º, 17º ou 18º.

Os oito clubes que avançam dos playoffs às oitavas de final enfrentam os times classificados entre a primeira e a oitava posição na fase de liga. O sorteio dessa etapa ocorrerá em 27 de fevereiro e definirá todo o caminho da competição até a final.

Calendário da Champions 2025/26 📆

  • Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
  • Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
  • Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
  • Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
  • Final: 30 de maio (Budapeste)

Taça da Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)
Taça da Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)

