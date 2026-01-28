AO VIVO: acompanhe a última rodada da fase de liga da Champions League em tempo real
Arsenal e Bayern já estão garantidos nas oitavas, e restam seis vagas diretas
A fase de liga da Champions League 2025/26 chega ao fim nesta quarta-feira (28) com a oitava rodada, em que 18 partidas simultâneas definirão os classificados diretos às oitavas de final, os times que disputarão os playoffs e os eliminados do principal torneio europeu. Restando apenas um jogo para cada equipe, a situação de cada confronto e a tabela atualizada com os classificados podem ser acompanhadas em tempo real pelo Lance!.
Oitava e última rodada da Champions ⚔️
🕔 Horário: 17:00
- 🔴⚪ Ajax 0x0 Olympiacos 🔴⚪
- Gols: —
- 🔴⚪ Arsenal 2x1 Kairat Almaty 🔵🟡
- Gols: Viktor Gyökeres (2'/1°T); Jorginho (7'1/°T); Kai Havertz (16'/°T)
- 🔴⚪ Monaco 0x0 Juventus ⚫⚪
- Gols: —
- 🔴⚪ Athletic Club 1x1 Sporting 🟢⚪
- Gols: Oihan Sancet (3'/1°T); Ousmane Diomande (12'/1°T)
- 🔴⚪ Atlético Madrid 1x0 Bodø/Glimt 🟡⚫
- Gols: Alexander Sørloth (15'/1ºT)
- 🔵🔴 Barcelona 0x1 FC København 🔵⚪
- Gols: Viktor Bjarki Dadason (4'/1°T)
- 🔴⚫ Bayer Leverkusen 1x0 Villarreal 🟡
- Gols: Malik Tillman (12'/1°T)
- 🔴⚪ Benfica 0x0 Real Madrid ⚪
- Gols: —
- 🟡⚫ Borussia Dortmund 0x0 Inter de Milão 🔵⚫
- Gols: —
- 🔵⚫ Club Brugge 1x0 Olympique de Marseille 🔵⚪
- Gols: Mamadou Diakhon (4'/1°T); Romeo Vermant (11'/1°T)
- 🔴⚫ Eintracht Frankfurt 0x0 Tottenham Hotspur ⚪🔵
- Gols: —
- 🔴 Liverpool 1x0 Qarabağ ⚫⚪
- Gols: Alexis Mac Allister (15'/1ºT)
- 🔵 Manchester City 1x0 Galatasaray 🔴🟡
- Gols: Erling Haaland (10'/1°T)
- 🔵 Napoli 0x0 Chelsea 🔵
- Gols: —
- 🔵⚪ Pafos 1x0 Slavia Praha 🔴⚪
- Gols: Vlad Dragomir (17'/1°T)
- 🔵🔴 PSG 1x0 Newcastle United ⚫⚪
- Gols: Vitinha (8'/1°T)
- 🔴⚪ PSV Eindhoven 0x0 Bayern de Munique 🔴⚪
- Gols: —
- 🔵🟡 Union Saint-Gilloise 0x0 Atalanta 🔵⚫
- Gols: —
Tabela da fase de liga da Champions 🔢
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1
Arsenal
21
7
7
0
0
20
2
18
100
2
Bayern de Munique
18
7
6
0
1
20
7
13
85
3
Real Madrid
15
7
5
0
2
19
8
11
71
4
Liverpool
15
7
5
0
2
14
8
6
71
5
Tottenham
14
7
4
2
1
15
7
8
66
6
Paris Saint-Germain
13
7
4
1
2
20
10
10
61
7
Newcastle
13
7
4
1
2
16
6
10
61
8
Chelsea
13
7
4
1
2
14
8
6
61
9
Barcelona
13
7
4
1
2
18
13
5
61
10
Sporting
13
7
4
1
2
14
9
5
61
11
Manchester City
13
7
4
1
2
13
9
4
61
12
Atlético de Madrid
13
7
4
1
2
16
13
3
61
13
Atalanta
13
7
4
1
2
10
9
1
61
14
Internazionale
12
7
4
0
3
13
7
6
57
15
Juventus
12
7
3
3
1
14
10
4
57
16
Borussia Dortmund
11
7
3
2
2
19
15
4
52
17
Galatasaray
10
7
3
1
3
9
9
0
47
18
Qarabag
10
7
3
1
3
13
15
-2
47
19
Olympique de Marselha
9
7
3
0
4
11
11
0
42
20
Bayer Leverkusen
9
7
2
3
2
10
14
-4
42
21
Monaco
9
7
2
3
2
8
14
-6
42
22
PSV Eindhoven
8
7
2
2
3
15
14
1
38
23
Athletic Bilbao
8
7
2
2
3
7
11
-4
38
24
Olympiacos
8
7
2
2
3
8
13
-5
38
25
Napoli
8
7
2
2
3
7
12
-5
38
26
Copenhagen
7
7
2
1
4
12
17
-5
33
27
Club Brugge
6
7
1
3
3
12
14
-2
28
28
Bodö/Glimt
6
7
2
0
5
6
10
-4
28
29
Benfica
6
7
1
3
3
4
10
-6
28
30
Pafos
6
7
2
0
5
7
17
-10
28
31
Union Saint-Gilloise
6
7
2
0
5
7
19
-12
28
32
Ajax
4
7
1
1
5
10
19
-9
19
33
Eintracht Frankfurt
3
7
0
3
4
4
15
-11
14
34
Slavia Praga
1
7
0
1
6
5
15
-10
4
35
Villarreal
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
36
Kairat
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
Legenda das colunas:
- P = Pontos
- J = Jogos
- V = Vitórias
- E = Empates
- D = Derrotas
- GP = Gols Pró
- GC = Gols Contra
- SG = Saldo de Gols
- % = Aproveitamento
Calendário da Champions 2025/26 📆
- Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
- Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
- Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
- Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
- Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
- Final: 30 de maio (Budapeste)
