A fase de liga da Champions League 2025/26 chega ao fim nesta quarta-feira (28) com a oitava rodada, em que 18 partidas simultâneas definirão os classificados diretos às oitavas de final, os times que disputarão os playoffs e os eliminados do principal torneio europeu. Restando apenas um jogo para cada equipe, a situação de cada confronto e a tabela atualizada com os classificados podem ser acompanhadas em tempo real pelo Lance!.

Oitava e última rodada da Champions ⚔️

🕔 Horário: 17:00

🔴⚪ Ajax 0x0 Olympiacos 🔴⚪ Gols: — 🔴⚪ Arsenal 2x1 Kairat Almaty 🔵🟡 Gols: Viktor Gyökeres (2'/1°T); Jorginho (7'1/°T); Kai Havertz (16'/°T) 🔴⚪ Monaco 0x0 Juventus ⚫⚪ Gols: — 🔴⚪ Athletic Club 1x1 Sporting 🟢⚪ Gols: Oihan Sancet (3'/1°T); Ousmane Diomande (12'/1°T) 🔴⚪ Atlético Madrid 1x0 Bodø/Glimt 🟡⚫ Gols: Alexander Sørloth (15'/1ºT) 🔵🔴 Barcelona 0x1 FC København 🔵⚪ Gols: Viktor Bjarki Dadason (4'/1°T) 🔴⚫ Bayer Leverkusen 1x0 Villarreal 🟡 Gols: Malik Tillman (12'/1°T) 🔴⚪ Benfica 0x0 Real Madrid ⚪ Gols: — 🟡⚫ Borussia Dortmund 0x0 Inter de Milão 🔵⚫ Gols: — 🔵⚫ Club Brugge 1x0 Olympique de Marseille 🔵⚪ Gols: Mamadou Diakhon (4'/1°T); Romeo Vermant (11'/1°T) 🔴⚫ Eintracht Frankfurt 0x0 Tottenham Hotspur ⚪🔵 Gols: — 🔴 Liverpool 1x0 Qarabağ ⚫⚪ Gols: Alexis Mac Allister (15'/1ºT) 🔵 Manchester City 1x0 Galatasaray 🔴🟡 Gols: Erling Haaland (10'/1°T) 🔵 Napoli 0x0 Chelsea 🔵 Gols: — 🔵⚪ Pafos 1x0 Slavia Praha 🔴⚪ Gols: Vlad Dragomir (17'/1°T) 🔵🔴 PSG 1x0 Newcastle United ⚫⚪ Gols: Vitinha (8'/1°T) 🔴⚪ PSV Eindhoven 0x0 Bayern de Munique 🔴⚪ Gols: — 🔵🟡 Union Saint-Gilloise 0x0 Atalanta 🔵⚫ Gols: —

Tabela da fase de liga da Champions 🔢

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 18 100 2 Bayern de Munique 18 7 6 0 1 20 7 13 85 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 11 71 4 Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 6 71 5 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 8 66 6 Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 10 61 7 Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 10 61 8 Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 6 61 9 Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 5 61 10 Sporting 13 7 4 1 2 14 9 5 61 11 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 4 61 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13 3 61 13 Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 1 61 14 Internazionale 12 7 4 0 3 13 7 6 57 15 Juventus 12 7 3 3 1 14 10 4 57 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 4 52 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 47 18 Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 47 19 Olympique de Marselha 9 7 3 0 4 11 11 0 42 20 Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 42 21 Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 42 22 PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14 1 38 23 Athletic Bilbao 8 7 2 2 3 7 11 -4 38 24 Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13 -5 38 25 Napoli 8 7 2 2 3 7 12 -5 38 26 Copenhagen 7 7 2 1 4 12 17 -5 33 27 Club Brugge 6 7 1 3 3 12 14 -2 28 28 Bodö/Glimt 6 7 2 0 5 6 10 -4 28 29 Benfica 6 7 1 3 3 4 10 -6 28 30 Pafos 6 7 2 0 5 7 17 -10 28 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 19 -12 28 32 Ajax 4 7 1 1 5 10 19 -9 19 33 Eintracht Frankfurt 3 7 0 3 4 4 15 -11 14 34 Slavia Praga 1 7 0 1 6 5 15 -10 4 35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 19 -14 4 36 Kairat 1 7 0 1 6 5 19 -14 4

Legenda das colunas:

1 . P = Pontos 2 . J = Jogos 3 . V = Vitórias 4 . E = Empates 5 . D = Derrotas 6 . GP = Gols Pró 7 . GC = Gols Contra 8 . SG = Saldo de Gols 9 . % = Aproveitamento

Calendário da Champions 2025/26 📆

Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro

28 de janeiro Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro

17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março

10 e 11 de março; 17 e 18 de março Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril

7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio

28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio Final: 30 de maio (Budapeste)

