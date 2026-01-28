menu hamburguer
AO VIVO: acompanhe a última rodada da fase de liga da Champions League em tempo real

Arsenal e Bayern já estão garantidos nas oitavas, e restam seis vagas diretas

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
16:00
Champions League - troféu
Taça da Champions League (Foto: Divulgação/Uefa)
A fase de liga da Champions League 2025/26 chega ao fim nesta quarta-feira (28) com a oitava rodada, em que 18 partidas simultâneas definirão os classificados diretos às oitavas de final, os times que disputarão os playoffs e os eliminados do principal torneio europeu. Restando apenas um jogo para cada equipe, a situação de cada confronto e a tabela atualizada com os classificados podem ser acompanhadas em tempo real pelo Lance!.

Oitava e última rodada da Champions ⚔️

🕔 Horário: 17:00

  1. 🔴⚪ Ajax 0x0 Olympiacos 🔴⚪
  2. Gols: —
  3. 🔴⚪ Arsenal 2x1 Kairat Almaty 🔵🟡
  4. Gols: Viktor Gyökeres (2'/1°T); Jorginho (7'1/°T); Kai Havertz (16'/°T)
  5. 🔴⚪ Monaco 0x0 Juventus ⚫⚪
  6. Gols: —
  7. 🔴⚪ Athletic Club 1x1 Sporting 🟢⚪
  8. Gols: Oihan Sancet (3'/1°T); Ousmane Diomande (12'/1°T)
  9. 🔴⚪ Atlético Madrid 1x0 Bodø/Glimt 🟡⚫
  10. Gols: Alexander Sørloth (15'/1ºT)
  11. 🔵🔴 Barcelona 0x1 FC København 🔵⚪
  12. Gols: Viktor Bjarki Dadason (4'/1°T)
  13. 🔴⚫ Bayer Leverkusen 1x0 Villarreal 🟡
  14. Gols: Malik Tillman (12'/1°T)
  15. 🔴⚪ Benfica 0x0 Real Madrid ⚪
  16. Gols: —
  17. 🟡⚫ Borussia Dortmund 0x0 Inter de Milão 🔵⚫
  18. Gols: —
  19. 🔵⚫ Club Brugge 1x0 Olympique de Marseille 🔵⚪
  20. Gols: Mamadou Diakhon (4'/1°T); Romeo Vermant (11'/1°T)
  21. 🔴⚫ Eintracht Frankfurt 0x0 Tottenham Hotspur ⚪🔵
  22. Gols: —
  23. 🔴 Liverpool 1x0 Qarabağ ⚫⚪
  24. Gols: Alexis Mac Allister (15'/1ºT)
  25. 🔵 Manchester City 1x0 Galatasaray 🔴🟡
  26. Gols: Erling Haaland (10'/1°T)
  27. 🔵 Napoli 0x0 Chelsea 🔵
  28. Gols: —
  29. 🔵⚪ Pafos 1x0 Slavia Praha 🔴⚪
  30. Gols: Vlad Dragomir (17'/1°T)
  31. 🔵🔴 PSG 1x0 Newcastle United ⚫⚪
  32. Gols: Vitinha (8'/1°T)
  33. 🔴⚪ PSV Eindhoven 0x0 Bayern de Munique 🔴⚪
  34. Gols: —
  35. 🔵🟡 Union Saint-Gilloise 0x0 Atalanta 🔵⚫
  36. Gols: —

Tabela da fase de liga da Champions 🔢

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

1

Arsenal

21

7

7

0

0

20

2

18

100

2

Bayern de Munique

18

7

6

0

1

20

7

13

85

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

71

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

71

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

66

6

Paris Saint-Germain

13

7

4

1

2

20

10

10

61

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

61

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

61

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

61

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

61

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

61

12

Atlético de Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

61

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

61

14

Internazionale

12

7

4

0

3

13

7

6

57

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

57

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

52

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

47

18

Qarabag

10

7

3

1

3

13

15

-2

47

19

Olympique de Marselha

9

7

3

0

4

11

11

0

42

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

42

21

Monaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

42

22

PSV Eindhoven

8

7

2

2

3

15

14

1

38

23

Athletic Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

38

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

38

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

38

26

Copenhagen

7

7

2

1

4

12

17

-5

33

27

Club Brugge

6

7

1

3

3

12

14

-2

28

28

Bodö/Glimt

6

7

2

0

5

6

10

-4

28

29

Benfica

6

7

1

3

3

4

10

-6

28

30

Pafos

6

7

2

0

5

7

17

-10

28

31

Union Saint-Gilloise

6

7

2

0

5

7

19

-12

28

32

Ajax

4

7

1

1

5

10

19

-9

19

33

Eintracht Frankfurt

3

7

0

3

4

4

15

-11

14

34

Slavia Praga

1

7

0

1

6

5

15

-10

4

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

Legenda das colunas:

    1.
  1. P = Pontos
    2. 2.
  2. J = Jogos
    3. 3.
  3. V = Vitórias
    4. 4.
  4. E = Empates
    5. 5.
  5. D = Derrotas
    6. 6.
  6. GP = Gols Pró
    7. 7.
  7. GC = Gols Contra
    8. 8.
  8. SG = Saldo de Gols
    9. 9.
  9. % = Aproveitamento

Calendário da Champions 2025/26 📆

  • Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
  • Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
  • Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
  • Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
  • Final: 30 de maio (Budapeste)

Taça da Champions League (Foto: Divulgação/Uefa)

