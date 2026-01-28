PSG e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O duelo tem peso decisivo para as duas equipes, que aparecem próximas na tabela e disputam uma vaga direta nas oitavas de final do torneio, além de abrir um debate fora de campo que amplia a importância do confronto.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Uma coincidência atravessa a história das entidades no século XXI. A realidade financeira e esportiva dos dois se transformou a partir da entrada de aportes de capital econômico oriundos de países da região do Oriente Médio, termo que designa a área geográfica situada em torno das porções leste e sul do Mar Mediterrâneo.

PSG 🤝 Catar 🇶🇦

No caso do PSG, o governo do Catar, por meio de seu braço de investimentos privados no esporte — o Qatar Sports Investments (QSI) — adquiriu 70% das ações do clube francês em junho de 2011, por 70 milhões de euros. Em 2025, o Paris foi avaliado em 4,2 bilhões de euros (cerca de R$ 27,1 bilhões).

Desde a entrada do grupo controlador, destinou mais de 2,2 bilhões de euros apenas em taxas de transferências para contratações de jogadores. O montante, aliás, não considera gastos com salários, bônus, luvas, vencimentos de treinadores, incorporação de funcionários e executivos, fora investimentos em infraestrutura.

O impacto da entrada do capital do Catar, em âmbito nacional, foi decisivo. A instituição deixou a condição de equipe mediana para se consolidar como o maior do país e uma potência europeia.

Atualmente, o PSG é o maior vencedor da Ligue 1, com 13 títulos — 11 na era QSI —, além de liderar a Copa da França, com 16 taças, metade delas a partir de 2011, a extinta Copa da Liga Francesa, com nove troféus, e a Supercopa da França, com 14 conquistas.

Competição Pré-QSI Pós-QSI Ligue 1 2 11 Copa da França 8 8 Copa da Liga Francesa 3 6 Supercopa da França 2 12 Copa Intercontinental 0 1 Total 15 38

O salto de força econômica também chama atenção. O PSG não figurava entre os 30 clubes mais ricos da Europa no momento em que foi adquirido pelo fundo de investimento do Catar. Em 2025, alcançou a terceira colocação no ranking geral, com faturamento de 806 milhões de euros, segundo levantamento da consultoria Deloitte. Em 2026, apareceu na quarta posição, com receita de 837 milhões de euros.

Desde a compra, o comando está nas mãos de Nasser Al-Khelaïfi, presidente da QSI, que também dirige a Associação de Clubes da Europa (ECA), integra o Comitê Executivo da Uefa e ocupa cargo no governo do Catar.

Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG, celebra a conquista da Champions League 2024/25 (Foto: Franck Fife/AFP)

Poucas imagens simbolizam de forma tão clara o ápice do projeto catari com o PSG quanto Al-Khelaïfi erguendo o troféu da Champions League 2024/25, conquista que encerrou um longo período de frustrações continentais. Antes do título, o time acumulou insucessos, com vice-campeonato em 2020, eliminações nas semifinais em 2021 e 2024, quedas nas quartas de final em quatro ocasiões e cinco baques nas oitavas.

Newcastle 🤝 Arábia Saudita 🇸🇦

No caso do Newcastle, a história é mais recente. O clube do nordeste da Inglaterra foi adquirido por um fundo de investimentos da Arábia Saudita em 2021. A negociação foi estimada em cerca de 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões na cotação da época).

A conclusão da compra ocorreu após 18 meses desde a primeira investida, com a aprovação da Premier League. A liga inglesa já havia demonstrado abertura a outros aportes estrangeiros, como nos casos do Manchester City, controlado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos.

O Newcastle pertencia ao empresário britânico Mike Ashley desde 2017, período marcado por forte contestação da torcida à sua gestão. O clube foi vendido a um grupo liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) saudita, braço financeiro do governo saudita, presidido por Yasir Al-Rumayyan, indicado ao cargo em 2015 por Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro do país.

Mohammad bin Salman, primeiro-ministro do Reino da Arábia Saudita (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Desde a compra, muita coisa mudou, mas em uma escala menor quando comparada à do PSG. Desde o início do projeto, a entidade evitou gastos exorbitantes em contratações, ao priorizar investimentos pontuais em jogadores jovens com valores medianos de mercado. A estratégia segue as atuais regras de Fair Play Financeiro, que buscam limitar despesas excessivas de times recentemente adquiridos por grandes investidores, medida que não afetou projetos como o do Paris em seus estágios iniciais.

Mesmo assim, o Newcastle deixou a luta contra o rebaixamento na temporada 2021/22, estimulado pelos investimentos realizados em contratações na primeira janela sob o novo comando, durante o inverno europeu daquele ano. A partir de então, o patamar se elevou de forma definitiva, e os Magpies passaram a frequentar a parte superior da tabela da liga mais forte do mundo, além de retornar às competições europeias.

O ponto mais alto até aqui, sem dúvida, para os torcedores, foi a conquista da Copa da Liga Inglesa na temporada passada. No dia 16 de março de 2025, o Newcastle venceu o Liverpool e levantou o primeiro título nacional de sua história após 70 anos de espera.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dois clubes, dois reinos 🏰

Ao analisar os dois exemplos, não se trata apenas de aquisições de clubes, mas de investimentos realizadas por grupos públicos vinculados ao Estado de países cuja riqueza é impulsionada, sobretudo, por vastas reservas de petróleo e gás natural. Em ambos os casos, é possível identificar a aplicação de um conceito que ganha cada vez mais espaço não apenas no futebol europeu, mas no esporte como um todo: o sportswashing.

O termo resulta da junção das palavras em inglês sport (esporte) e wash (lavagem) e se refere ao uso do desporto como instrumento para apagar ou ocultar ações que governos não desejam que sejam conhecidas pelo restante do mundo. No caso do Catar e da Arábia Saudita, o conceito está diretamente associado a acusações relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos.

O jornalista Irlan Simões, doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e colunista do site "Ge" sobre negócios do esporte, explica que a prática não é nova no futebol mundial. No entanto, afirma que o auge foi atingido com a participação direta de governos no controle de clubes:

— Uma dinâmica que é absolutamente comum no futebol é o uso político dos clubes. O esporte quando começa a se popularizar, já tinha esse tipo de interesse permeando os times. Mas você tinha uma escala menor, uma comunidade, um grupo de empresários ou um industrial, ou uma pessoa relevante na política local que comandava um clube, ou, no caso da Inglaterra, se tornar proprietário de um clube que tenha relevância local, com o objetivo de, a partir do futebol, conseguir acumular um certo capital político e também um capital social — começou o pesquisador.

— Tem níveis distintos para entender o sportswashing. De fato, o ápice é quando envolve o recurso de um Estado como um todo para uma finalidade de ordem geopolítica e global, relacionada ao posicionamento daquele país ou grupo de poder em escala internacional, inclusive de proteção diplomática e de articulação com elites econômicas e políticas de outros países, especialmente ocidentais. Não à toa, o futebol europeu é tão visado por esses grupos — seguiu.

Do ponto de vista estrutural desse "novo" negócio, o especialista se debruça sobre as particularidades que envolvem PSG/Catar e Newcastle/Arábia Saudita. A seguir, confira a sequência de respostas sobre os dois exemplos:

PSG 🔵🔴

— A importância mais relevante, para mim, seria do ponto de vista da estrutura do negócio. Você tem ali os pioneiros nesse processo, que seriam o Catar, quando adquiriram o PSG, e ainda hoje é de uma empresa financiada pelo Fundo Soberano do Catar. Isso cria uma espécie de case, um benchmarking (estratégia de gestão) dentro desse desenho de aquisição de clube de futebol.

Newcastle ⚫⚪

— No caso do Newcastle, adota-se uma estratégia um pouco diferente, que envolve capital norte-americano e outras figuras econômicas de países ocidentais, mas, no fundo, todos sabem que quem está por trás, quem de fato banca o clube, é o capital da Arábia Saudita, por meio do Fundo Soberano, que participa de forma explícita, embora tenha buscado camuflar o nível de influência inicialmente.

— Há um entendimento, presente em várias análises da época e também atuais, de que essa foi uma forma de evitar uma exposição muito grande do PIF e uma reação intensa da opinião pública no Reino Unido, que já se mostrava ressabiada com essa lógica de entrada de Estados na aquisição de clubes europeus importantes, especialmente após o caso do Manchester City.

— No caso da Arábia Saudita, é importante lembrar que se trata do país mais rico e mais poderoso da região e que, de certa forma, até demorou para avançar nesse tipo de projeto, embora já fosse financiador de várias outras modalidades esportivas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Não é coincidência que os dois países, mesmo fora da esfera de seus "times do coração", estejam cada vez mais próximos da Fifa. O Catar sediou a Copa do Mundo de 2022, enquanto a Arábia Saudita será palco da edição de 2034.

Para além da disputa de poder dentro de campo, ambos também protagonizam questões diplomáticas sensíveis no cenário internacional. O conflito não afeta os jogadores de PSG e Newcastle, mas envolve diretamente seus patronos e funciona como um componente adicional nos bastidores do duelo pela Champions.

É necessário destacar que não se trata do primeiro encontro entre as duas equipes desde a chegada do aporte asiático. Na temporada 2023/24, PSG e Newcastle se enfrentaram no então último ano do formato de fase de grupos. No primeiro duelo, goleada dos Magpies por 4 a 1, no St. James' Park; no segundo, empate por 1 a 1, no Parc des Princes. Ainda assim, os franceses avançaram às fases seguintes como segundos colocados, enquanto os ingleses terminaram na última posição do Grupo F.

Kylian Mbappé, do PSG, disputa bola com Tino Livramento, do Newcastle, em partida válida pela Champions League 2023/24 (Foto: Franck Fife/AFP)

Champions League 2025/26 🔢

Dentro das quatro linhas, o plantel treinado por Luis Enrique ocupa a sexta posição, com 13 pontos, resultado de quatro vitórias, um empate e duas derrotas, além de 20 gols marcados e 10 sofridos. O time comandado por Eddie Howe aparece logo abaixo, em sétimo lugar e com a mesma pontuação, em campanha idêntica nos números e até no saldo de gols, com diferença apenas no total de gols anotados: 16 a favor, quatro a menos que os franceses, e seis contra.

Oito equipes chegam à rodada decisiva com os mesmos 13 pontos. Além das já citadas, figuram, em ordem, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid e Atalanta. Os oito primeiros colocados da tabela garantem classificação direta às oitavas de final da competição, enquanto os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam uma fase de playoffs eliminatórios.

Todos os jogos da etapa por pontos corridos acontecem nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), de forma simultânea. A seguir, a lista das partidas e, em seguida, a classificação da Champions ao término da sétima rodada:

Paris Saint-Germain x Newcastle Pafos x Slavia Praga Manchester City x Galatasaray Liverpool x Qarabag Borussia Dortmund x Internazionale Barcelona x Copenhagen Arsenal x Kairat Bayer Leverkusen x Villarreal Atlético de Madrid x Bodö/Glimt Benfica x Real Madrid Eintracht Frankfurt x Tottenham Club Brugge x Olympique de Marselha PSV Eindhoven x Bayern de Munique Monaco x Juventus Union Saint-Gilloise x Atalanta Athletic Bilbao x Sporting Ajax x Olympiacos Napoli x Chelsea

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 18 100 2 Bayern de Munique 18 7 6 0 1 20 7 13 85 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 11 71 4 Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 6 71 5 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 8 66 6 Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 10 61 7 Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 10 61 8 Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 6 61 9 Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 5 61 10 Sporting 13 7 4 1 2 14 9 5 61 11 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 4 61 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13 3 61 13 Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 1 61 14 Internazionale 12 7 4 0 3 13 7 6 57 15 Juventus 12 7 3 3 1 14 10 4 57 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 4 52 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 47 18 Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 47 19 Olympique de Marselha 9 7 3 0 4 11 11 0 42 20 Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 42 21 Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 42 22 PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14 1 38 23 Athletic Bilbao 8 7 2 2 3 7 11 -4 38 24 Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13 -5 38 25 Napoli 8 7 2 2 3 7 12 -5 38 26 Copenhagen 7 7 2 1 4 12 17 -5 33 27 Club Brugge 6 7 1 3 3 12 14 -2 28 28 Bodö/Glimt 6 7 2 0 5 6 10 -4 28 29 Benfica 6 7 1 3 3 4 10 -6 28 30 Pafos 6 7 2 0 5 7 17 -10 28 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 19 -12 28 32 Ajax 4 7 1 1 5 10 19 -9 19 33 Eintracht Frankfurt 3 7 0 3 4 4 15 -11 14 34 Slavia Praga 1 7 0 1 6 5 15 -10 4 35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 19 -14 4 36 Kairat 1 7 0 1 6 5 19 -14 4

Legenda das colunas:

1 . P = Pontos 2 . J = Jogos 3 . V = Vitórias 4 . E = Empates 5 . D = Derrotas 6 . GP = Gols Pró 7 . GC = Gols Contra 8 . SG = Saldo de Gols 9 . % = Aproveitamento

