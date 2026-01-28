O PSG empatou com o Newcastle por 1 a 1, nesta quarta-feira (28), no Parc des Princes, em Paris, pela 8ª e última rodada da fase de liga da Champions League. Após um início intenso, a equipe francesa abriu o placar com Vitinha, mas viu os ingleses reagirem ainda no primeiro tempo, com gol de Joe Willock. O resultado manteve o equilíbrio do confronto, mas acabou sendo insuficiente para ambas as equipes avançarem diretamente às oitavas de final.

Com a combinação de resultados da rodada, PSG e Newcastle, que iniciaram o dia dentro do G-8, terminaram fora da zona de classificação direta. O clube francês encerra a fase de liga na 10ª colocação, enquanto os ingleses aparecem logo atrás, em 11º. Assim, os dois times disputarão os playoffs da competição em busca de vaga nas oitavas.

Como foi o jogo entre PSG e Newcastle?

O confronto colocava frente a frente duas equipes em ótimo momento na competição. O PSG, atual campeão europeu, chegava pressionado pela necessidade do resultado, enquanto o Newcastle buscava confirmar sua campanha sólida diante de um adversário de alto nível técnico. A promessa de um jogo intenso se confirmou logo nos primeiros instantes.

Com menos de um minuto de partida, o PSG teve uma chance clara de abrir o placar. Após cruzamento para a área, a bola tocou no braço de Barcola antes de desviar em Miley, lateral-direito do Newcastle. O árbitro assinalou pênalti, e Dembélé assumiu a cobrança. O francês bateu no canto, mas Nick Pope fez grande defesa, evitando o gol e esfriando momentaneamente o ímpeto parisiense.

Apesar do pênalti perdido, o PSG manteve a pressão e seguiu controlando as ações ofensivas. A equipe de Luis Enrique apostava na troca rápida de passes e na mobilidade de seus atacantes para desorganizar a defesa inglesa. O Newcastle, por sua vez, tentava resistir com linhas compactas e buscava saídas rápidas em transição.

A insistência do time da casa foi recompensada pouco depois. Em jogada construída pelo lado direito, Kvaratskhelia carregou a bola com liberdade, puxou para o meio e atraiu a marcação. Com a defesa adversária desorganizada, o georgiano encontrou Vitinha na entrada da área. O meia dominou com categoria, tirou do marcador e finalizou colocado, no canto, sem chances para Pope, abrindo o placar para o PSG.

O gol deu ainda mais confiança aos parisienses, que passaram a empilhar chegadas ao ataque. Dembélé e Barcola exploravam os lados do campo, enquanto Vitinha comandava o meio-campo com intensidade. O Newcastle teve dificuldades para manter a posse e passou vários minutos se defendendo próximo à própria área.

Com o avanço do relógio, no entanto, o panorama começou a mudar. A equipe inglesa ajustou a marcação, passou a disputar mais as segundas bolas e conseguiu empurrar o PSG para trás em alguns momentos. A queda de ritmo dos franceses, somada à falta de efetividade nas chances criadas, trouxe o Newcastle de vez para o jogo.

A partir da metade da primeira etapa, os Magpies passaram a frequentar o campo ofensivo com mais regularidade. A equipe inglesa ajustou a marcação, passou a disputar mais as segundas bolas e encontrou espaços principalmente pelos lados do campo. O PSG, antes dominante, começou a demonstrar certo desconforto defensivo, sobretudo nas bolas aéreas.

O empate saiu na reta final do primeiro tempo, em uma jogada de bola parada. Após cobrança de falta no meio-campo, a defesa do PSG afastou parcialmente. Na sequência, a bola voltou à área, Dan Burn venceu a disputa pelo alto e escorou para o meio. Atento ao lance, Willock se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual no Parc des Princes.

Marquinhos, do PSG, e Willock, do Newcastle, em ação no duelo pela 8ª rodada da Champions League (Foto: Franck FIfe/AFP)

Na volta do intervalo, o cenário da partida se tornou mais equilibrado. O PSG diminuiu a intensidade da pressão inicial, enquanto o Newcastle manteve a postura competitiva e passou a dividir as ações. O jogo ficou mais aberto, com as duas equipes alternando momentos de domínio e criando situações de perigo.

Jogando em casa, o PSG seguia mais presente no campo ofensivo, mas encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo inglês, bem organizado. O Newcastle, por sua vez, mostrava eficiência nas transições e levava perigo sobretudo em contra-ataques, com Gordon sendo a principal válvula de escape pelo lado esquerdo.

As chances começaram a surgir para os dois lados. Safonov precisou trabalhar em finalizações de média distância e em bolas levantadas na área, enquanto a defesa do Newcastle afastava cruzamentos perigosos e bloqueava chutes importantes. A partida ganhou ritmo intenso, com ataques sucessivos e pouco tempo para organização defensiva.

Na reta final, o duelo ficou ainda mais aberto. O PSG lançou mais jogadores ao ataque em busca do gol que lhe garantiria a classificação direta, enquanto o Newcastle não abdicou de atacar e aproveitava os espaços deixados. As duas equipes tiveram oportunidades claras, mas esbarraram na falta de precisão nas conclusões e nas boas atuações defensivas.

Mesmo com a pressão final dos franceses, o Newcastle conseguiu se segurar até o apito final. O empate em 1 a 1 refletiu o equilíbrio do confronto e confirmou a queda de ambos para a zona de playoffs da Champions League.

O que vem por aí?

Após o compromisso europeu, o PSG volta suas atenções para o Campeonato Francês. A equipe entra em campo no próximo domingo (1º), quando enfrenta o Strasbourg, às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela Ligue 1. O Newcastle, por sua vez, terá um desafio importante pela Premier League. No sábado (31), o time encara o Liverpool, às 17h (de Brasília), em duelo direto na parte de cima da tabela do campeonato inglês.

