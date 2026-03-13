SBT Sports faz edição internacional com apresentação na Inglaterra e Espanha

O SBT Sports de domingo (15) ganha um cenário especial: o futebol europeu. Em uma edição inédita diretamente da Europa, o programa será apresentado por João Venturi, que percorre dois dos principais palcos da Champions League para mostrar bastidores, histórias e o clima das oitavas de final da maior competição de clubes do planeta.

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A primeira parada é na Inglaterra, mais precisamente em Newcastle, no tradicional St. James' Park. Do estádio histórico do futebol inglês, Venturi mostra de perto o ambiente que recebeu o duelo entre Newcastle x Barcelona, confronto que abriu a disputa por uma vaga nas quartas de final da Champions. O programa também apresenta curiosidades e uma imersão no estádio que se tornou um dos símbolos do futebol britânico.

Ainda no clima da competição europeia, o SBT Sports atravessa o continente e chega à Espanha, onde Madrid foi palco de outro grande confronto das oitavas: Real Madrid x Manchester City. O programa mostra como foi o primeiro capítulo desse duelo entre gigantes e já projeta o jogo de volta, que terá transmissão do SBT.

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Essa é a segunda vez que gravamos o SBT Sports da Europa, mas a primeira em dois países diferentes. Isso valoriza ainda mais o super produto que temos nas mãos, que é a Liga dos Campeões. E em uma fase tão importante como as oitavas de final. Conseguimos explorar cenários, como o Estádio do Newcastle, e o templo do futebol em Madrid, um baita ponto turístico. Fortalecemos o assunto da Champions, mas claro, sem diminuir o espaço para o futebol brasileiro, fundamental para o interesse do nosso público — disse João Venturi.

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Além do futebol europeu, a edição traz os gols da rodada do Brasileirão, as principais histórias da semana no futebol nacional e os destaques das competições sul-americanas, como Libertadores e Copa do Brasil.

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A Copa do Mundo também entra na pauta. O programa apresenta a nova camisa azul da Seleção Brasileira, lançada para o Mundial, um uniforme que carrega tradição e boas lembranças para o torcedor.

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