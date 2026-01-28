A Champions League definirá nesta quarta-feira (28) quais são os 16 times classificados para as fases de mata-mata do maior torneio de clubes da Europa. Todos os 18 jogos acontecem ao mesmo tempo, às 17h, e as oito primeiras equipes da tabela já garantem vaga para as oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º disputam a etapa de playoffs. Para esta temporada, a Uefa manteve a premiação do campeonato e distribuirá, no total, 2,47 bilhões de euros, ou R$ 15,53 bilhões, em bonificações.

O valor pago para os clubes classificados direto para as oitavas é maior, por outro lado, os times que ficam entre 9º e 16º recebem o valor da fase preliminar e, para aqueles que passarem de fase, ganham novamente pela disputa entre os 16 melhores. Do 17º a 24º colocado não recebem premiação extra, apenas da vaga na repescagem.

Além do valor pago por fase disputada, ainda há valores adicionais a cada vitória ou empate conquistado, além de um prêmio de acordo com a posição final na tabela. Todos os 36 times já receberam 18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões) apenas pela participação no campeonato. A cada triunfo, mais 2,1 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) são adicionados na premiação do clube, enquanto o empate rende 700 mil euros (R$ 4,43 milhões). Os valores extras a cada resultado são pagos apenas na disputa da liga.

Qual a premiação do mata-mata da Champions League?

Os oito melhores classificados recebem um valor fixo pela disputa da próxima etapa, as oitavas de final, de 11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões), mas ainda há uma bonificação por terem sido os mais bem colocados da fase de liga, o que adiciona mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) aos cofres das equipes. Neste momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique estão garantidos, restando seis vagas.

Para os classificados aos playoffs, o pagamento se restringe do 9º ao 16º lugar. A Uefa paga 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões) pela vaga. Para garantir o dinheiro das oitavas, as equipes precisam brigar pela classificação na repescagem.

Veja a premiação da Liga dos Campeões 2025/26 por fase

Fase de liga (todos os clubes): 18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões)

18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões) Playoffs (do 9º ao 16º): 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões)

1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões) Playoffs (do 17º ao 24º): sem premiação

sem premiação Oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões)

11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 79,1 milhões)

12,5 milhões de euros (R$ 79,1 milhões) Semifinal: 15 milhões de euros em premiação (R$ 94,9 milhões)

15 milhões de euros em premiação (R$ 94,9 milhões) Vice-campeão: 18,5 milhões de euros (R$ 117 milhões)

18,5 milhões de euros (R$ 117 milhões) Campeão: 25 milhões de euros (R$ 158 milhões)

Premiações extras

1 . Bônus a cada vitória conquistada na fase de liga: 2,1 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) 2 . Bônus a cada empate na fase de liga: 700 mil euros (R$ 4,43 milhões) 3 . Bônus extra do 1º ao 8º colocado na fase de liga (independente da classificação às oitavas): 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)