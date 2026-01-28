Os clubes brasileiros foram os mais ativos do mundo em volume de transferências internacionais em 2025. Isso fez com que o país liderasse o ranking global do ano recém-encerrado com 1.190 contratações internacionais e 1.005 saídas. O documento que apresenta tais números é o Global Transfer Report 2025, divulgado pela Fifa, e a relevância do Brasil se repete.

O protagonismo brasileiro ocorreu em um ano histórico para o mercado do futebol. Foram registradas 86.158 transferências internacionais no futebol profissional masculino e feminino, o maior número já contabilizado pela entidade.

De acordo com o relatório, o mercado global atingiu outro recorde: este financeiro, com US$ 13,1 bilhões gastos por transferências, superando pela primeira vez a marca de US$ 10 bilhões em um único ano. O valor representa um crescimento de mais de 50% em relação a 2024 e 35,6% acima do recorde anterior, registrado em 2023.

Tal crescimento reflete a expansão do número de clubes ativos no mercado: 1.214 equipes investiram em contratações internacionais em 2025, enquanto 1.495 clubes receberam valores por pelo menos uma transferência de saída. Estes números também são inéditos.

Embora os clubes brasileiros tenham liderado em quantidade de negociações, a Inglaterra manteve a liderança financeira do mercado internacional. As equipes inglesas investiram US$ 3,82 bilhões em transferências de entrada e arrecadaram US$ 1,77 bilhão com vendas ao exterior ao longo do ano. Esses números consolidam o país como o principal polo financeiro do futebol mundial.

Crescimento do futebol feminino

O futebol profissional feminino também apresentou números recordes em 2025. Os gastos globais com transferências de jogadoras alcançaram US$ 28,6 milhões, um aumento de mais de 80% em relação ao ano anterior, 2024. Ao todo, 756 clubes participaram de transações internacionais de atletas (+8,3%), com 135 equipes investindo em contratações de entrada e 155 clubes recebendo taxas por negociações de saída. Nos dois casos o é crescimento superior a 20% na comparação anual.

Segundo a Fifa, foram registradas 2.440 transferências internacionais de jogadoras profissionais no ano passado, uma alta de 6,3% em relação a 2024.