Autor de gol, Martinelli celebra campanha histórica do Arsenal na Champions
Atacante chegou a seis gols em sete jogos disputados na atual edição da competição
O Arsenal derrotou o Kairat por 3 a 2 nesta quarta-feira (28), no Emirates Stadium, e encerrou a fase de liga da Champions League com oito vitórias em oito rodadas. Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta tornou-se a primeira a registrar 100% de aproveitamento nesta etapa do torneio desde a implementação do novo formato. O atacante Gabriel Martinelli foi o autor de um dos gols da partida.
Com o tento anotado, Martinelli chegou a seis gols em sete jogos disputados na atual edição da competição, isolando-se como artilheiro do clube no torneio. O brasileiro soma agora dez gols na temporada, igualando sua marca total do ano anterior, mas com 23 partidas a menos. Estatisticamente, ele está a um gol de empatar com Thierry Henry, que detém o recorde do clube de mais gols em uma única edição de Champions League (sete, nas temporadas 2001/02 e 2002/03).
— Seria uma honra estar na mesma prateleira que ele. Todos os jogadores que vestem essa camisa tem o Thierry como ídolo máximo, então alcançar um recorde dele seria um sonho. De qualquer forma, espero ajudar o Arsenal, seja com gols, assistências ou dando o meu máximo dentro de campo. Os nossos torcedores merecem o melhor e eu estou aqui para representá-los — celebrou.
Resumo da partida e declarações
O placar foi aberto logo aos dois minutos por Viktor Gyökeres. O Kairat empatou na sequência com Jorginho, que converteu um pênalti cometido pelo zagueiro Calafiori. O Arsenal retomou a vantagem aos 15 minutos com Kai Havertz e ampliou ainda no primeiro tempo com Martinelli, após assistência de Gyökeres.
Na segunda etapa, Gabriel Jesus teve um gol anulado e Ricardinho descontou para os visitantes nos minutos finais, definindo o placar em 3 a 2. Após o confronto, Martinelli comentou o desempenho coletivo e a marca individual que persegue.
— Essa equipe merece tudo de bom que estamos vivendo nessa temporada. É um prazer ser o primeiro time que conseguiu os 100% de aproveitamento nessa fase inicial da Champions. E, claro, finalizar essa etapa com um gol se torna ainda mais especial. Fico muito feliz também por ser o jogador com mais gols da equipe, mas devo isso aos meus companheiros, que sempre me deram todo o suporte nesses sete anos de Arsenal — afirmou Martinelli.
Sequência na Premier League
Classificado para as oitavas de final com a melhor campanha geral, o Arsenal volta suas atenções para Premier League. Líder da competição com 50 pontos, o time enfrenta o Leeds United no próximo sábado (31), pela 24ª rodada. A equipe busca manter a vantagem sobre Manchester City e Aston Villa, que somam 46 pontos cada.
