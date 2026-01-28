Haaland encerra jejum e Manchester City garante vaga nas oitavas da Champions
Com gol de Haaland, Citizens vencem e garantem vaga nas oitavas
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City venceu o Galatasaray por 2 a 0 em jogo válido pela última rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Com gols de Erling Haaland e Rayan Cherki, os Citizens confirmaram a oitava colocação na tabela e garantiram vaga direta nas oitavas de final da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Agora é mata-mata! Saiba tudo sobre o sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26
Futebol Internacional28/01/2026
- Futebol Internacional
Com gol de goleiro, Benfica vence e manda Real Madrid aos playoffs da Champions
Futebol Internacional28/01/2026
- Futebol Internacional
Real Madrid, PSG e Inter nos playoffs: veja o resumo da última rodada da Champions League
Futebol Internacional28/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi o jogo entre Manchester City x Galatasaray?
Primeiro jogo
O Manchester City iniciou a partida impondo seu ritmo e pressionando o Galatasaray desde os primeiros minutos. Logo aos 2, Erling Haaland chegou a finalizar após cruzamento de Rayan Aït-Nouri, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante norueguês.
Com maior volume de jogo, os Citizens passaram a ocupar o campo ofensivo com frequência. Aos 10 minutos, a pressão se transformou em gol: Jérémy Doku encontrou Haaland infiltrando livre na grande área, e o camisa 9 saiu cara a cara com o goleiro para finalizar por cobertura, abrindo o placar com categoria.
Após o gol, o City seguiu controlando a posse de bola — que chegou a 64% na primeira etapa — e criando oportunidades. Aos 22, Doku arriscou de fora da área, com desvio na defesa e escanteio para os donos da casa. Na sequência, Nico O'Reilly soltou uma bomba de canhota de longa distância, obrigando Ugurcan Çakir a fazer boa defesa.
O Galatasaray tentou responder em ações pontuais. Aos 25 minutos, Roland Sallai cruzou da direita e Victor Osimhen finalizou cruzado dentro da área, mas Gianluigi Donnarumma defendeu. Pouco depois, Ismail Jakobs teve um gol anulado por impedimento.
Aos 28 minutos, o City ampliou o marcador. Doku fez jogada individual pela esquerda, passou pelo marcador e serviu Rayan Cherki, que dominou com tranquilidade e finalizou de canhota no canto direito do gol para marcar o segundo dos Citizens.
Mesmo em desvantagem, o Galatasaray buscou acelerar nos minutos finais da etapa. Aos 39, Osimhen puxou contra-ataque pelo meio e tentou acionar Leroy Sané, mas a defesa inglesa interceptou. Antes do intervalo, Phil Foden ainda teve a chance de ampliar aos 44 minutos, finalizando de primeira dentro da área, mas mandou por cima do gol.
Com controle do jogo, intensidade ofensiva e eficiência nas finalizações, o Manchester City foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.
Segundo tempo
As duas equipes voltaram do intervalo sem alterações, e o início da etapa complementar teve um ritmo mais cadenciado. O Manchester City passou a administrar a vantagem construída no primeiro tempo, reduzindo a intensidade ofensiva e priorizando o controle defensivo.
Aos 9 minutos, o Galatasaray criou boa oportunidade em bola parada. Após cobrança de escanteio de Gabriel Sara, Victor Osimhen ganhou pelo alto e cabeceou para o gol, mas Donnarumma fez defesa segura. Pouco depois, aos 18, o City respondeu em contra-ataque: Haaland deixou Omar Marmoush em condição clara dentro da área, mas o atacante finalizou desequilibrado, permitindo grande defesa de Çakir.
Na sequência, os turcos voltaram a assustar. Aos 20 minutos, Roland Sallai encontrou Osimhen livre de frente para o gol, e o atacante finalizou com força, exigindo excelente intervenção de Donnarumma. O City respondeu logo depois, com Rayan Aït-Nouri finalizando cruzado dentro da área após passe de Cherki, mas Çakir apareceu bem novamente.
O jogo ficou mais truncado a partir da metade do segundo tempo, com diversas interrupções e substituições. Tijjani Reijnders entrou no lugar de Marmoush aos 22 minutos, enquanto o Galatasaray promoveu mudanças quase simultâneas para tentar dar novo fôlego à equipe. Pouco depois, a partida ficou paralisada para atendimento médico de Reijnders e Davinson Sánchez após forte dividida.
Com o passar dos minutos, o City passou a se fechar ainda mais, controlando a posse de bola — que caiu para 54% — e neutralizando as tentativas do Galatasaray. Mesmo assim, os visitantes ainda levaram perigo em alguns cruzamentos, principalmente buscando Osimhen, mas a defesa inglesa se manteve sólida.
Nos minutos finais, o Galatasaray tentou pressionar com bolas alçadas na área e a entrada de Mauro Icardi, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do City. Sem sofrer grandes sustos, os donos da casa administraram o resultado até o apito final, confirmando a vitória por 2 a 0 no Etihad Stadium.
O que vem por aí?
O Manchester City volta a campo no próximo domingo (1), quando enfrenta o Tottenham, fora de casa, pela 24ª rodada da Premier League. No mesmo dia, o Galatasaray recebe o Kayserispor, em duelo válido pela 20ª rodada da Superliga Turca.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias