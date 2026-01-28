Haaland encerra jejum e Manchester City garante vaga nas oitavas da Champions

O Manchester City venceu o Galatasaray por 2 a 0 em jogo válido pela última rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Com gols de Erling Haaland e Rayan Cherki, os Citizens confirmaram a oitava colocação na tabela e garantiram vaga direta nas oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo entre Manchester City x Galatasaray?

Primeiro jogo

O Manchester City iniciou a partida impondo seu ritmo e pressionando o Galatasaray desde os primeiros minutos. Logo aos 2, Erling Haaland chegou a finalizar após cruzamento de Rayan Aït-Nouri, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante norueguês.

continua após a publicidade

Com maior volume de jogo, os Citizens passaram a ocupar o campo ofensivo com frequência. Aos 10 minutos, a pressão se transformou em gol: Jérémy Doku encontrou Haaland infiltrando livre na grande área, e o camisa 9 saiu cara a cara com o goleiro para finalizar por cobertura, abrindo o placar com categoria.

Após o gol, o City seguiu controlando a posse de bola — que chegou a 64% na primeira etapa — e criando oportunidades. Aos 22, Doku arriscou de fora da área, com desvio na defesa e escanteio para os donos da casa. Na sequência, Nico O'Reilly soltou uma bomba de canhota de longa distância, obrigando Ugurcan Çakir a fazer boa defesa.

continua após a publicidade

O Galatasaray tentou responder em ações pontuais. Aos 25 minutos, Roland Sallai cruzou da direita e Victor Osimhen finalizou cruzado dentro da área, mas Gianluigi Donnarumma defendeu. Pouco depois, Ismail Jakobs teve um gol anulado por impedimento.

Aos 28 minutos, o City ampliou o marcador. Doku fez jogada individual pela esquerda, passou pelo marcador e serviu Rayan Cherki, que dominou com tranquilidade e finalizou de canhota no canto direito do gol para marcar o segundo dos Citizens.

Mesmo em desvantagem, o Galatasaray buscou acelerar nos minutos finais da etapa. Aos 39, Osimhen puxou contra-ataque pelo meio e tentou acionar Leroy Sané, mas a defesa inglesa interceptou. Antes do intervalo, Phil Foden ainda teve a chance de ampliar aos 44 minutos, finalizando de primeira dentro da área, mas mandou por cima do gol.

Com controle do jogo, intensidade ofensiva e eficiência nas finalizações, o Manchester City foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Erling Haaland em ação na partida entre Manchester City e Galatasaray (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Segundo tempo

As duas equipes voltaram do intervalo sem alterações, e o início da etapa complementar teve um ritmo mais cadenciado. O Manchester City passou a administrar a vantagem construída no primeiro tempo, reduzindo a intensidade ofensiva e priorizando o controle defensivo.

Aos 9 minutos, o Galatasaray criou boa oportunidade em bola parada. Após cobrança de escanteio de Gabriel Sara, Victor Osimhen ganhou pelo alto e cabeceou para o gol, mas Donnarumma fez defesa segura. Pouco depois, aos 18, o City respondeu em contra-ataque: Haaland deixou Omar Marmoush em condição clara dentro da área, mas o atacante finalizou desequilibrado, permitindo grande defesa de Çakir.

Na sequência, os turcos voltaram a assustar. Aos 20 minutos, Roland Sallai encontrou Osimhen livre de frente para o gol, e o atacante finalizou com força, exigindo excelente intervenção de Donnarumma. O City respondeu logo depois, com Rayan Aït-Nouri finalizando cruzado dentro da área após passe de Cherki, mas Çakir apareceu bem novamente.

O jogo ficou mais truncado a partir da metade do segundo tempo, com diversas interrupções e substituições. Tijjani Reijnders entrou no lugar de Marmoush aos 22 minutos, enquanto o Galatasaray promoveu mudanças quase simultâneas para tentar dar novo fôlego à equipe. Pouco depois, a partida ficou paralisada para atendimento médico de Reijnders e Davinson Sánchez após forte dividida.

Com o passar dos minutos, o City passou a se fechar ainda mais, controlando a posse de bola — que caiu para 54% — e neutralizando as tentativas do Galatasaray. Mesmo assim, os visitantes ainda levaram perigo em alguns cruzamentos, principalmente buscando Osimhen, mas a defesa inglesa se manteve sólida.

Nos minutos finais, o Galatasaray tentou pressionar com bolas alçadas na área e a entrada de Mauro Icardi, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do City. Sem sofrer grandes sustos, os donos da casa administraram o resultado até o apito final, confirmando a vitória por 2 a 0 no Etihad Stadium.

O que vem por aí?

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (1), quando enfrenta o Tottenham, fora de casa, pela 24ª rodada da Premier League. No mesmo dia, o Galatasaray recebe o Kayserispor, em duelo válido pela 20ª rodada da Superliga Turca.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.