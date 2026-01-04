Principal torneio de base do Brasil, a Copinha segue sendo um atrativo para o futebol mundial. De acordo com o jornal "AS", da Espanha, o Real Madrid mantém os olhos voltados para o torneio, que começou na última sexta-feira, 2 de janeiro, e reúne grandes promessas para o futuro do esporte.

— Copinha: o novo Vinicius chegou. Todos os grandes clubes da Europa estão de olho, especialmente o Real Madrid, que recentemente contratou Vinicius e Endrick na competição — escreveu o jornal sobre a Copinha.

É bastante comum o interesse europeu na competição, que já revelou estrelas globais, como, por exemplo, Neymar. Anualmente, os clubes monitoram as promessas da Copinha e investem de acordo com as atuações em campo.

Neste ano, alguns nomes já ganharam destaque na imprensa internacional. O zagueiro Benedetti, do Palmeiras, é um exemplo. Experiente na Copinha, o jovem já atuou, inclusive, na equipe principal sob o comando de Abel Ferreira.

Outro nome que foi colocado como uma das promessas desta edição da Copinha é o do atacante Wesley Nata, do Fluminense. Além dele, Riquelme Felipe também foi citado, sendo uma das joias do clube carioca na disputa.

O São Paulo, atual campeão, entrará em campo com sua equipe mais forte, a começar por um grupo de jogadores consagrados como Lucca e Paulinho, que levantaram o troféu no ano passado. Além disso, o jovem Zabarelli, de apenas 16 anos e já contratado pelo clube desde julho, após 10 anos na base, foi incluído no elenco.

Sempre competitivo e vice-campeão na última edição, o Corinthians também ganhou destaque na mídia espanhola devido à escolha na liderança para Copinha: o meia-atacante Gui Amorim. Segundo o jornal "AS", aos 17 anos, o talento de quem "veste a camisa 10 e que exemplifica o que esse número significa em campo: qualidade técnica, visão de jogo para o passe final e faro de gol para chegar na área e finalizar."

Veja a lista de jogadores citados

Benedetti (zagueiro do Palmeiras)

Gui Amorim (meia do Corinthians)

Gustavo Zabarelli (meia do São Paulo)

Lucca (atacante do São Paulo)

Paulinho (atacante do São Paulo)

Wesley Natã (atacante do Fluminense)

Riquelme Felipe (atacante do Fluminense)