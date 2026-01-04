menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Real Madrid monitora Copinha, e jornal cita sete nomes: 'Novo Vini Jr chegou'

Jornal espanhol 'AS' reforçou o interesse europeu no principal torneio juvenil do Brasil

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
19:56
imagem cameraVini Jr em ação na derrota do Real Madrid para o Liverpool na Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Principal torneio de base do Brasil, a Copinha segue sendo um atrativo para o futebol mundial. De acordo com o jornal "AS", da Espanha, o Real Madrid mantém os olhos voltados para o torneio, que começou na última sexta-feira, 2 de janeiro, e reúne grandes promessas para o futuro do esporte.

— Copinha: o novo Vinicius chegou. Todos os grandes clubes da Europa estão de olho, especialmente o Real Madrid, que recentemente contratou Vinicius e Endrick na competição — escreveu o jornal sobre a Copinha.

É bastante comum o interesse europeu na competição, que já revelou estrelas globais, como, por exemplo, Neymar. Anualmente, os clubes monitoram as promessas da Copinha e investem de acordo com as atuações em campo.

➡️Guia completo da Copinha 2026: formato, calendário, times e tudo sobre o torneio

Neste ano, alguns nomes já ganharam destaque na imprensa internacional. O zagueiro Benedetti, do Palmeiras, é um exemplo. Experiente na Copinha, o jovem já atuou, inclusive, na equipe principal sob o comando de Abel Ferreira.

Outro nome que foi colocado como uma das promessas desta edição da Copinha é o do atacante Wesley Nata, do Fluminense. Além dele, Riquelme Felipe também foi citado, sendo uma das joias do clube carioca na disputa.

O São Paulo, atual campeão, entrará em campo com sua equipe mais forte, a começar por um grupo de jogadores consagrados como Lucca e Paulinho, que levantaram o troféu no ano passado. Além disso, o jovem Zabarelli, de apenas 16 anos e já contratado pelo clube desde julho, após 10 anos na base, foi incluído no elenco.

Sempre competitivo e vice-campeão na última edição, o Corinthians também ganhou destaque na mídia espanhola devido à escolha na liderança para Copinha: o meia-atacante Gui Amorim. Segundo o jornal "AS", aos 17 anos, o talento de quem "veste a camisa 10 e que exemplifica o que esse número significa em campo: qualidade técnica, visão de jogo para o passe final e faro de gol para chegar na área e finalizar."

Gui Amorim é uma das apostas do Corinthians na Copinha 2026 (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
Veja a lista de jogadores citados

  • Benedetti (zagueiro do Palmeiras)
  • Gui Amorim (meia do Corinthians)
  • Gustavo Zabarelli (meia do São Paulo)
  • Lucca (atacante do São Paulo)
  • Paulinho (atacante do São Paulo)
  • Wesley Natã (atacante do Fluminense)
  • Riquelme Felipe (atacante do Fluminense)

Joias da Copinha com base na análise dos setoristas do Lance!

