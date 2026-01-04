Vini Lira projeta estreia do Santos na Copinha: 'Estrear com vitória para nos dar confiança'

Em sua segunda participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santos, Vinícius Lira acredita que o caminho das vitórias pode trazer ainda mais confiança ao elenco santista, comandado pelo técnico Vinícius Marques.

continua após a publicidade

Os Meninos da Vila estreiam na competição neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. A CazéTV transmite o duelo. Clique aqui para acompanhar ao vivo.

— Temos um grupo muito bom, que segue focado e determinado para fazer um grande jogo amanhã e estrear com vitória. Isso vai nos dar confiança para os próximos jogos e nos manter firmes em nosso objetivo, que é a conquista do título - explicou Lira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vini Lira já fez a estreia pelo elenco profissional do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Peixe encerrou a preparação para a partida no último sábado (3), no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos.

— Fizemos uma boa preparação e sabemos qual é o nosso objetivo. Vamos com foco e força total para buscar a final. Recentemente, fomos campeões do Paulista, então levamos essa experiência para a Copinha, especialmente por termos vencido três clássicos. Agora, também sabemos que temos mais visibilidade. Tenho aprendido muito quando tenho a oportunidade de estar no profissional. Mesmo com Vojvoda e Vini, que têm estilos diferentes, acabo absorvendo um pouco de cada um — explicou o defensor.

O elenco do Alvinegro Praiano conta com jogadores que já tiveram vivência no profissional, como Vinícius Lira, lateral-esquerdo que soma três partidas pela equipe principal. Além dele, JP Chermont também se destacou no time de cima, com 52 jogos disputados. Robinho Jr., por exemplo, foi promovido de forma definitiva e não voltará a atuar pelas categorias de base.

continua após a publicidade

Lira renovou contrato no fim do ano passado até 31 de agosto de 2028. O vínculo anterior do Menino da Vila havia sido assinado em 2024, com validade até março de 2027.

O jogador estreou pela equipe principal no ano passado, no Campeonato Paulista, no dia 29 de janeiro, diante do São Bernardo. Ele também atuou contra São Paulo e Grêmio Novorizontino, ambas as partidas como titular. Além disso, fez parte do elenco campeão paulista sub-20 e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.

Ficha Técnica:

🏆SANTOS X REAL BRASÍLIA - 1ª RODADA DA COPINHA

⚽GRUPO 16

📍Estádio: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Cazé TV (clique para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Matheus Alves Pereira

🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes

🟨 4º árbitro: Rafael Castelli Prini

Agenda:

1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos