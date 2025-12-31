Joias do Lance!: Bruninho é destaque na base do Fortaleza
Meio-campista de 20 anos tem um jogo pelo profissional do clube
O meio-campista Bruninho é uma das grandes apostas na base do Fortaleza. Com títulos estaduais e até uma aparição na equipe profissional do Tricolor, o atleta de 20 anos está inscrito para a disputa da Copinha de 2026.
Natural de Barra de Guabiraba (PE), Bruno César Pereira Silva iniciou a sua carreira como profissional já em 2022, jogando pelo Porto-PE. Em abril de 2024, o volante foi emprestado ao Fortaleza com uma opção de compra.
Essa opção de compra foi exercida pelo Tricolor tempos depois, como apurou o Lance!. Assim, o contrato atual de Bruninho vai até 2027. Tido como uma joia na base, o jogador venceu duas vezes o Campeonato Cearense sub-20 (2024 e 2025).
A estreia no profissional do Leão aconteceu no último mês de abril, pela Série A. O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a titularidade de Bruninho no empate em 0 a 0 contra o Sport, fora de casa. Depois da boa atuação, o atleta voltou às partidas com o sub-20.
Agora com Thiago Carpini no comando, 2026 pode ser um ano de mais oportunidades. A equipe cearense terá pela frente o desafio de retornar à Primeira Divisão.
Inscrito na Copinha e elogios do treinador
Bruninho é um dos seis volantes que foram inscritos pelo Fortaleza na Copinha de 2026. Estando entre os mais experientes, o jogador arranca elogios do técnico Léo Porto. O profissional descreve o meia como um verdadeiro "box-to-box", que defende e ataca.
— O Bruninho é um jogador que foi observado enquanto disputava o Campeonato Pernambucano pelo Porto de Caruaru, despertou nosso interesse e então foi contratado. Já no seu primeiro ano de sub-20 fez um excelente Campeonato Brasileiro e no Cearense. Ele é um volante que se destaca tecnicamente, pode jogar tanto como primeiro volante como segundo volante e tem um bom entendimento do jogo - disse o treinador ao Lance!.
— É muito bem fisicamente, conseguindo atribuir uma intensidade alta dentro do campo, próximo com o famoso "box-to-box". O Bruninho se destacou desde que estreou pelo Fortaleza, sendo convocado para jogar uma Série A como titular e é um jogador que a gente aposta para em um futuro próximo estar integrado ao elenco profissional - completou.
Experiente, capitão na base e com bagagem no profissional, Bruninho é um dos nomes de mais destaque do Fortaleza nesta Copinha. Indo além da competição, é possível que o meio-campista faça parte da trajetória da equipe principal em 2026.
