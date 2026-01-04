Torcida do São Paulo protesta e xinga Julio Casares durante jogo da Copinha

Durante a vitória do São Paulo diante do Maruinense na estreia da Copinha, a torcida tricolor presente no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, interior paulista, protestou contra o presidente do clube, Julio Casares. Com gritos e xingamentos, torcedores direcionaram os cantos ao mandatário são-paulino, que vive momento conturbado à frente do clube.

Com gritos de "ei, Casares, vai tomar no c*" e "Casares, vai de fud**, o meu São Paulo não precisa de você", os torcedores aproveitaram a reta final da partida para protestar contra o presidente. Em campo, o São Paulo vencia o Maturinense, de Sergipe, por 2 a 0, em jogo de estreia do Tricolor na Copinha.

Casares vive um momento de instabilidade no comando do São Paulo. O presidente tenta contornar uma crise que envolve polêmicas sobre a venda ilegal de camarotes do Morumbis, estádio do clube, além de uma investigação da Polícia Civil por um suposto desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo.

Vale ressaltar que, até então, não há nada que ligue o nome de Julio Casares não diretamente com os dois fatos, mas o presidente vive momento de crise institucional no Tricolor. Ao fim de 2026, o mandatário deixará o cargo após a eleição de um novo nome para o cargo.

Ao fim da partida do São Paulo na Copinha, mais gritos foram direcionados ao presidente, que se misturaram com os aplausos pelo bom desempenho do time em campo diante do Maruinense. Tetê e Paulinho marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

O próximo compromisso do São Paulo na Copinha será no dia 7 de janeiro, quarta-feira, às 15h. Assim como o primeiro jogo, a partida será disputada no em Sorocaba, cidade-sede do grupo do Tricolor.