A 56ª edição da Copinha começa nesta sexta-feira (2), a partir das 8h45, quando a bola para o jogo de estreia que abre a temporada de 2026. Ao longo do dia, terão mais cinco partidas, com Coritiba, Grêmio e Mirassol entrando em campo. Todas as partidas serão transmitidas.

Em 2026, 128 times vão em busca de um dos principais títulos das categorias de base, divididos em 30 cidades-sede diferentes. A grande decisão é no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu. As transmissões serão divididas entre o canal do Paulistão e da CazéTV, no Youtube, e pela Record e X Sports, na televisão.

São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

Saiba tudo sobre a Copinha

Formato

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a final. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Quem pode jogar a Copinha?

Poderão participar os atletas nascidos entre 2005 e 2010 e que tenham sido registrados pelos clubes até o dia 6 de outubro de 2025. Aqueles que retornarem de empréstimo também estão aptos, desde que o retorno seja publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até 1 de dezembro de 2025.

Cada equipe inscreveu uma pré-lista de 40 atletas, que será reduzida para 30 e definida até o dia 2, quando começa a competição. Após o prazo, os times não poderão alterar a lista de inscritos. Além disso, cada equipe poderá inscrever e utilizar até sete estrangeiros.

Cidades-sede

A edição de 2026 contará com 30 cidades-sede, três delas inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já receberam a competição desde 1969, primeira vez que a competição foi realizada.

As demais sedes são: Santa Fé do Sul, Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Araçatuba, Presidente Prudente, Assis, Jaú, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos, Franca, Araraquara, São Carlos, Tietê, Sorocaba, Paulínia, Guaratinguetá, Taubaté, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santana de Paranaíba, Embu das Artes, Barueri, Guarulhos e Osasco.

Todos os campeões da Copinha

O Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 11 títulos. Atrás do Timão, com cinco taças, estão Fluminense, Internacional e São Paulo, atual vencedor da competição.

Demais campeões: Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).

VAR, suspensão e parada técnica

O VAR poderá ser usado na semifinal e na final, desde que a FPF obtenha as autorizações necessárias. Vale destacar que para que seja utilizado, é preciso que o estádio tenha as condições tecnológicas apropriadas. O local das semifinais ainda não está definido, mas a decisão será no Pacaembu, mesmo local da decisão da Copinha Feminina de 2024, em que teve uso do VAR.

Na Copinha, a suspensão automática se dá com dois cartões amarelos, não três. Caso um atleta ou membro da comissão receba um cartão amarelo num jogo e depois seja expulso com um vermelho direto, o primeiro cartão permanece na contagem da série nos jogos seguintes.

Em outro cenário, se a pessoa for punida com o segundo amarelo da série e, no mesmo jogo, com um vermelho direto, pegará dois jogos de suspensão automática. Caso ela receba os dois amarelos no mesmo jogo e o consequente cartão vermelho, zera a contagem.

Todas partidas terão duas paradas técnicas para hidratação, uma em cada tempo, com duração de dois minutos. A pausa será aproximadamente aos 22 minutos do primeiro tempo, e aos 67 do segundo.

