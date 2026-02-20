Cristiano Ronaldo vai jogar? Onde assistir a Al-Nassr x Al-Hazem
Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada
Al-Nassr e Al-Hazem se enfrentam neste sábado (21), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada no Al-Awwal Park, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo do Canal GOAT.
Ficha do jogo
O Al-Nassr mantém a perseguição ao topo do Campeonato Saudita e aparece a um ponto do líder Al-Hilal. A equipe atravessa sequência de nove vitórias consecutivas considerando todas as competições. O último revés ocorreu justamente no confronto direto diante do rival, em 12 de janeiro. O Al-Hilal, que também entra em campo no sábado, encara o Al-Ittihad no mesmo horário, o que mantém a disputa pela liderança rodada a rodada.
Na parte intermediária da tabela, o Al-Hazem soma 24 pontos em 21 jogos e inicia a rodada com nove de vantagem sobre a zona de rebaixamento. A posição foi consolidada após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Okhdood, resultado que encerrou uma sequência de três partidas sem triunfo e trouxe maior tranquilidade para a equipe na competição.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Hazem (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Hazem
23ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Mohammed Al Smaail
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento, Al Ghanam, Simakan, Al-Amri e Iñigo Martínez; Coman, Brozovic, Alkhaibari e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.
Al-Hazem (Técnico: Jalal Kadri)
Zaied, Tanker, Oumarou e Al-Dakhai; Al-Rashid, Bah, Rosier e Shamrani; Dhuwayhi, Nawaf Habshi e Al Somah.
