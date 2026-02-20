menu hamburguer
Fluminense

Fluminense negocia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai

Partes envolvidas ainda discutem termos

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
14:11
Lezcano em treinamento pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraLezcano em treinamento pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  Matéria
  Mais Notícias

O Fluminense está em negociação com o Olimpia, do Paraguai, para o empréstimo de Rubén Lezcano. A transferência do jogador ainda não está concluída. Clubes e jogador ainda negociam termos contratuais.

Lezcano teve pouco espaço no Fluminense

O meio-campista chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2025 e foi pouco aproveitado pelos três treinadores que comandaram o clube na temporada. Em uma entrevista, Renato Gaúcho afirmou que tanto ele quanto Lavega ainda não estavam preparados para jogar.

Lezcano encerrou o ano com apenas 11 partidas. Mesmo atuando pouco, seguiu sendo convocado pela seleção paraguaia ao longo da temporada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

    1.
  1. Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
    2. 2.
  2. Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

    1.
  1. Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
    2. 2.
  2. Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

