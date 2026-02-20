Fluminense negocia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai

O Fluminense está em negociação com o Olimpia, do Paraguai, para o empréstimo de Rubén Lezcano. A transferência do jogador ainda não está concluída. Clubes e jogador ainda negociam termos contratuais.

Lezcano teve pouco espaço no Fluminense

O meio-campista chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2025 e foi pouco aproveitado pelos três treinadores que comandaram o clube na temporada. Em uma entrevista, Renato Gaúcho afirmou que tanto ele quanto Lavega ainda não estavam preparados para jogar.

Lezcano encerrou o ano com apenas 11 partidas. Mesmo atuando pouco, seguiu sendo convocado pela seleção paraguaia ao longo da temporada.

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo