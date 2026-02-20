O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, manifestou-se publicamente sobre o caso de racismo envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni, ocorrido na partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, na última terça-feira (17). Em entrevista coletiva concedida antes do jogo contra o Frankfurt pela Bundesliga, o treinador belga defendeu o atacante brasileiro e fez críticas ao comportamento de José Mourinho após o apito final.

Defesa de Vini Jr e observação dos fatos

Ao analisar o incidente no gramado, Kompany destacou a complexidade da situação, mas foi categórico ao afirmar que a indignação do jogador do Real Madrid foi genuína. O treinador também mencionou a atitude de Kylian Mbappé e as imagens registradas nas arquibancadas para sustentar sua visão.

— Quando você analisa a jogada e como o Vini reagiu, essa reação não pode ser fingida. Dá para ver que foi uma reação emocional — afirmou Kompany. Ele acrescentou detalhes sobre a postura dos demais envolvidos.

— Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar todo esse peso sobre os próprios ombros. Naquele momento, ele entendeu que era a coisa certa a fazer. Kylian Mbappé normalmente é sempre diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu. Depois há o jogador do Benfica que estava escondendo o que dizia dentro da camisa. No estádio, é possível ver pessoas fazendo gestos de macaco, isso está no vídeo.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Críticas ao posicionamento de José Mourinho

Para o comandante do Bayern de Munique, a atitude mais grave de todo o episódio ocorreu fora das quatro linhas, nas declarações dadas por Mourinho à imprensa. Kompany reprovou a tentativa do técnico português de descredibilizar Vini Jr ao questionar a forma como ele comemorou o gol da vitória.

— E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior. José Mourinho atacou basicamente o caráter de Vini Jr ao mencionar o tipo de comemoração dele para desacreditar o que estava fazendo naquele momento. Foi um grande erro em termos de liderança — disparou o belga. Kompany também demonstrou forte descontentamento com o uso da imagem do ídolo histórico Eusébio para tentar isentar o Benfica de acusações de racismo.

— Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o maior jogador da história do clube foi Eusébio. Você sabe pelo que jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele enfrentava? Usar o nome dele hoje para sustentar um argumento contra Vini Jr — questionou o treinador.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Ressalvas pessoais e o peso das atitudes

Apesar das críticas contundentes à postura de Mourinho neste caso específico, Kompany tentou separar a atitude pontual da índole do treinador, reconhecendo o enorme prestígio que o português possui no meio do futebol e com seus ex-comandados.

— Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho. Nunca ouvi alguém dizer algo ruim sobre o José. Todos os jogadores o adoram. Eu entendo quem ele é, entendo que ele luta pelo clube dele. Sei que, no fundo, é uma boa pessoa — pontuou o técnico do Bayern. Contudo, ele encerrou a entrevista reforçando seu repúdio ao erro cometido e pedindo evolução sobre o tema.

— Não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi. Entendo o que ele fez, mas ele cometeu um erro. Espero que isso não volte a acontecer no futuro e que possamos seguir em frente juntos.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

