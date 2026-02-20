Ex-atacante afirma que Mourinho irá se desculpar com Vini Jr
Ex-atacante sul-africano Benni McCarthy expressou a expectativa de que o treinador reconheça a falha publicamente
O ex-atacante sul-africano Benni McCarthy analisou as recentes declarações do técnico José Mourinho sobre o episódio de suposto abuso racial envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni, ocorrido na partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, na última terça-feira (17). Em entrevista concedida à BBC World Service, McCarthy avaliou que o treinador português cometeu um equívoco em seu posicionamento pós-jogo, sugerindo que as emoções do momento podem ter prejudicado sua escolha de palavras.
— A situação, ele poderia ter lidado melhor ou escolhido melhor as palavras, mas as emoções tomaram conta dele. Sei que a declaração que ele fez foi muito errada. Mas somos todos humanos, todos cometemos erros — afirmou McCarthy.
Apesar da crítica à fala do ex-técnico do Benfica, o ex-jogador fez questão de defender o caráter de Mourinho, ressaltando o bom relacionamento histórico que o português possui com atletas do continente africano. McCarthy expressou a expectativa de que o treinador reconheça a falha publicamente.
— Quando vem de alguém que conheço pessoalmente e sei como ele se sente sobre o nosso continente, o nosso povo e os jogadores que jogam para ele, ele é o cara mais correto para quem qualquer jogador africano jogará. Acho que foi uma decisão emocional, difícil, onde ele talvez tenha tomado uma decisão e não foi a decisão certa, o que ele mais tarde, esperançosamente, virá a público e dirá que cometeu um erro, porque é o que eu gostaria de pensar, esse é o tipo de homem que ele é — declarou o ex-atacante.
O contexto da denúncia
O episódio central da polêmica ocorreu durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz. Após marcar o gol da partida, Vinícius Júnior comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o brasileiro de "macaco" por cinco vezes.
Após o apito final, José Mourinho optou por criticar a atitude do atacante do Real Madrid. O técnico do Benfica argumentou que existem versões diferentes sobre o ocorrido entre Vinícius e Prestianni e reprovou a comemoração do brasileiro. Segundo o treinador português, ao marcar um gol daquela magnitude, o jogador não deveria "mexer com o coração" do estádio adversário. O treinador afirmou ainda que a atitude do brasileiro "acabou com o jogo".
