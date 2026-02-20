menu hamburguer
Onde Assistir

Vini Jr vai jogar? Onde assistir Osasuna x Real Madrid

Confira todas as informações do duelo válido pela 25ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
14:30
Vini Jr cobra pênalti na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad
imagem cameraVini Jr cobra pênalti na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), pela 25ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Osasuna-escudo-onde-assistir
OSA
Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
25ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 21 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)
Árbitro
Alejandro Quintero
Assistentes
Álvaro Granel, José Francisco García e Ekaitz Ikiñi García (quarto árbitro)
Var
Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
Onde assistir

O Real Madrid entra como favorito para a partida. A equipe lidera a La Liga, enquanto o Glorioso ocupa posição intermediária na tabela. O momento recente também reforça o favoritismo, com o Real Madrid vencendo sete dos últimos oito jogos. No histórico do confronto, o time madrilenho triunfou em seis dos últimos sete encontros.

O Los Navarros ocupam a 11ª posição da La Liga, com 30 pontos somados. A equipe apresentou evolução recente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, desempenho que reforça sua competitividade no meio da tabela.

Tudo sobre o jogo entre Osasuna e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Osasuna 🆚 Real Madrid
25ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro Quintero
🚩 Assistentes: Álvaro Granel, José Francisco García e Ekaitz Ikiñi García (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Sérgio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando e Javier Galán; Iker Muñoz e Lucas Torró; Ruben García, Víctor Muñoz e Aimar Oroz; Ante Budimir.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Alvaro Carrera; Alvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Arda Güler; Rodrygo e Vini Jr.

Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)
Saiba onde assistir Osasuna e Real Madrid, que se enfrentam neste sábado (21), pela 25ª rodada de La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

