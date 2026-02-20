Vini Jr vai jogar? Onde assistir Osasuna x Real Madrid
Confira todas as informações do duelo válido pela 25ª rodada
Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), pela 25ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Real Madrid entra como favorito para a partida. A equipe lidera a La Liga, enquanto o Glorioso ocupa posição intermediária na tabela. O momento recente também reforça o favoritismo, com o Real Madrid vencendo sete dos últimos oito jogos. No histórico do confronto, o time madrilenho triunfou em seis dos últimos sete encontros.
O Los Navarros ocupam a 11ª posição da La Liga, com 30 pontos somados. A equipe apresentou evolução recente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, desempenho que reforça sua competitividade no meio da tabela.
Tudo sobre o jogo entre Osasuna e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Osasuna 🆚 Real Madrid
25ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro Quintero
🚩 Assistentes: Álvaro Granel, José Francisco García e Ekaitz Ikiñi García (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Sérgio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando e Javier Galán; Iker Muñoz e Lucas Torró; Ruben García, Víctor Muñoz e Aimar Oroz; Ante Budimir.
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Alvaro Carrera; Alvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Arda Güler; Rodrygo e Vini Jr.
