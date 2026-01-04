O time Sub-20 do Palmeiras vai enfrentar o Monte Roraima-RR, nesta segunda-feira (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O confronto terá transmissão da CazéTV, no YouTube.

O Palmeiras tem Barueri como sede da competição pelo terceiro ano consecutivo. Desta vez, vai dividir a arena neste mês com o time principal, em razão da troca de gramado no Allianz Parque. O time alviverde faz parte do Grupo 27, ao lado de Monte Roraima-RR, Batalhão-TO e Remo.

Ficha do jogo PAL MRR COPINHA 1ª rodada - Grupo 27 Data e Hora Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Arena Barueri, em Barueri (SP) Árbitro Vinicius Pinto Tonollo Assistentes Raphael Martinasso Lima e Jefferson Yago Franco Pinto Var Marco Antonio Gonzaga da Silva Onde assistir CazéTV, no YouTube

Três atletas presentes na lista da Copinha já atuaram pela equipe profissional sob o comando de Abel Ferreira: o zagueiro Benedetti e os meio-campistas Erick Belé e Larson. Além deles, o goleiro Aranha também é presença constante nos treinos do time principal. Entre os mais jovens, o nome de Eduardo Conceição chama a atenção.

O Palmeiras tem 12 jogadores relacionados para a competição que também estiveram inscritos na edição de 2025: os goleiros Kauan Lima e Luiz Sá, os zagueiros Benedetti e Robson, os laterais-esquerdos André Lucas e Arthur, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé e os atacantes Antônio Marcos, Juan Gabriel, Riquelme Fillipi e Sorriso. Veja a lista completa.

Ingressos gratuitos do Palmeiras na Copinha

O resgate de ingressos já está disponível no site Sou da Liga (fpf.soudaliga.com.br), e é possível realizar a reserva de até cinco ingressos por cadastro – vale destacar que a coleta da imagem facial é necessária para o acesso ao estádio. A liberação de entradas para os jogos será feita rodada a rodada.

A torcida alviverde poderá assistir às partidas nos Setores B (Portões 2 e 3) e C (Portões 13 e 15), enquanto os visitantes serão alocados no Setor D Superior (Portão 11).

Palmeiras na Copinha

As Crias da Academia vão em busca do terceiro título da Copinha. Em 2022, o Verdão conquistou o torneio pela primeira vez ao golear o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque, com tentos de Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes). No ano seguinte, o bicampeonato veio em vitória por 2 a 1 sobre o América-MG na decisão, no Canindé, com gols de Ruan Ribeiro e Patrick.

