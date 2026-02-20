A atacante Amanda Gutierres, ex-Palmeiras, está prestes a viver um novo capítulo na carreira. Reforço do Boston Legacy, a brasileira se prepara para estrear no dia 14 de março, justamente diante do Gotham FC, atual campeão da National Women's Soccer League (NWSL).

Antes mesmo da bola rolar oficialmente, o processo de adaptação ao futebol norte-americano já está em curso. Gutierres vem se ambientando à nova rotina, conhecendo as companheiras e trabalhando sob o comando da técnica Filipa Patão.

— Essas primeiras semanas no Boston Legacy têm sido muito especiais. Apesar de ser um clube novo, a estrutura impressiona e mostra o quanto o projeto foi pensado para ser competitivo desde o início. Fui muito bem recebida por todos, comissão técnica, staff e atletas, e isso tem feito toda a diferença nesse processo de adaptação. O ambiente é muito profissional e, ao mesmo tempo, acolhedor, o que nos dá confiança para trabalhar forte diariamente — afirmou a atacante.

Após temporadas de destaque no Brasil, a centroavante encara agora o desafio de disputar uma das ligas mais exigentes do mundo. Esta será sua segunda experiência internacional — anteriormente, defendeu o Bordeaux, da França.

— Chego com expectativas muito altas para essa temporada. A NWSL é uma das ligas mais competitivas do mundo, e fazer parte de um projeto que nasce com tanta ambição me motiva ainda mais. Quero contribuir dentro de campo, ajudar o clube a construir sua identidade desde esse primeiro ano e crescer junto com o Boston Legacy ao longo da temporada — completou.

Próximos jogos do Boston Legacy

14/03– Boston Legacy FC x Gotham FC – 13:30 – NWSL 21/03 – Houston Dash x Legacy FC – 17:00 – NWSL 28/03 – Legacy FC x Utah Royals – 13:00 – NWSL 03/04 – Legacy FC x San Diego Wave FC – 21:00 – NWSL 25/04 – Chicago Stars FC x Boston Legacy FC – 19:30 – NWSL 29/04 – Boston Legacy FC x North Carolina Courage – 21:00 – NWSL