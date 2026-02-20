Atitude de Richard Ríos, ex-Palmeiras, vira assunto na Europa: 'Vale mais'

O ex-jogador do Palmeiras, atualmente no Benfica, Richard Ríos publicou uma foto com Vincius Junior, justamente no jogo que ficou marcado pelo episódio de injúria racial entre o brasileiro e Prestianni. Diversos internautas interpretaram a postagem como um posicionamento, mesmo que não viesse acompanhada de uma legenda.

A atitude do jogador foi muito valorizada por internautas que defendem Vini.

Tradução: Existem classes. Richard Ríos: 🎩

Tradução: UAU, ISSO É FORTE!!! Richard Rios com Vinicius e contra seu companheiro de equipe. Prestianni está ficando cada vez mais isolada.

Tradução: Richard Ríos. Uma imagem vale mais que mil palavras.

Palmeiras gastou quase R$ 1 bilhão em reforços em um ano

Na última semana, o Palmeiras oficializou a contratação do jogador colombiano Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Com a chegada do atleta, o Verdão alcançou a marca de 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) gastos em reforços desde janeiro de 2025. Ao todo, 14 novos atletas chegaram ao time da Barra Funda neste tempo.

Para efeito de comparação, se estes 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) investidos em um ano fossem um time, essa equipe seria a quarta mais valiosa da América Latina, perdendo apenas para o Flamengo, o próprio Palmeiras e o Cruzeiro.

Vale ressaltar que, em um ano, a equipe de Abel Ferreira fez as duas contratações mais caras de sua história. Comprando Vitor Roque por 25,5 milhões de euros (R$ 158,10 milhões na cotação atual) em fevereiro de 2025 e Arias por 25 milhões de euros (R$ 155,00 milhões) em fevereiro de 2026, a equipe paulista gastou 50,5 milhões de euros (R$ 313,10 milhões) em apenas dois atletas. No entanto, meses antes, em dezembro de 2024, o Verdão também comprou Paulinho por 18 milhões de euros (R$ 111,60 milhões na cotação atual). O atacante e camisa 10 da equipe é a terceira contratação mais cara da história da equipe.