Vini Jr marca, Militão sente lesão, e Real Madrid vence em La Liga

O Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1, nesta terça-feira (21), pela 33ª rodada de La Liga, no Bernabéu, em Madri (ESP). Com gols de Mbappé e Vini Jr, os Merengues controlaram os adversários e tiveram uma vitória confortável, mesmo com Toni Martínez marcando aos visitantes nos acréscimos. No primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Éder Militão sentiu dores no joelho dierito e foi substituído.

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Com o resultado, o Real Madrid segue na segunda colocação, com 73 pontos, seis atrás do líder Barcelona, que ainda joga na rodada, contra o Celta de Vigo. Já o Alavés é o 17º, um ponto à frente do Elche, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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Como foi Real Madrid x Alavés

A partida começou com o Alavés pressionando o Real Madrid, com as primeiras oportunidades de gol. Após conseguir sobreviver aos ataques dos adversários, os Merengues começaram a ter mais controle da bola, mas sem levar perigo até aos 30 minutos. Em bola recebida perto da intermediária, Mbappé finalizou de fora da área e, com desvio Jonny Otto, abriu o placar aos donos da casa.

Na jogada seguinte, o Real Madrid chegou novamente com Mbappé, mas com defesa de Antonio Sivera. Vini Jr, vaiado pela torcida no Bernabéu, fez um primeiro tempo discreto, com uma chance criada em que Mbappé chutou para fora. Já Éder Militão conseguiu salvar a equipe comandada por Álvaro Arbeloa na defesa e quase conseguiu fazer o segundo gol antes do intervalo. Porém, no lance do chute, o zagueiro brasileiro sentiu uma lesão na coxa esquerda e foi substituído por Antonio Rüdiger.

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Éder Militão se lesionou no duelo entre Real Madrid e Alavés (Foto: Reprodução)

No retorno do segundo tempo, o Real Madrid voltou pressionando e quase ampliou com Tchouaméni, que aproveitou cobrança de escanteio de Arda Güler e parou no goleiro Sivera. Minutos depois, Vini Jr recebeu de Valverde na intermediária e acertou um chute de rara felicidade para marcar um golaço e receber aplausos do Bernabéu após pedir desculpas na comemoração.

Com o placar definido, o Real Madrid seguiu com o controle da posse e criando oportunidades, mas sem conseguir marcar o terceiro. Já o Alavés conseguiu diminuir nos acréscimos com Toni Martínez, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O que vem por aí?

O Real Madrid volta aos gramados na sexta-feira (24), contra o Real Betis, pela 34ª rodada de La Liga, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha. Pela mesma competição, o Alavés recebe o Mallorca, no sábado (25), no Estadio de Mendizorroza.

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