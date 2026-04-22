O peso da temporada 2025-26 já é sentido nos bastidores Real Madrid. Pela quinta vez desde que Florentino Pérez assumiu a presidência do clube, os merengues caminham para encerrar o ano sem levantar troféus, algo raro para um gigante acostumado a decisões e conquistas. E, curiosamente, o nome de um brasileiro voltou a ganhar destaque nesse contexto: Vanderlei Luxemburgo.

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Nesta terça-feira (21), o jornal espanhol Marca, citou o treinador brasileiro ao falar sobre a recente crise do Real Madrid.

— Apenas Luxemburgo resistiu a um tempo sem títulos... e apenas por um breve período — afirmou o jornal.

Jornal "Marca" cita Luxemburgo (Foto: Reprodução)

Tradução: As consequências de temporadas sem títulos sob o comando de Florentino (título). Apenas Luxemburgo resistiu a um tempo sem títulos... e apenas por um breve período.

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O dado incomoda ainda mais pelo contraste: sob sua gestão, o presidente soma dezenas de títulos, incluindo várias conquistas da Liga dos Campeões. Mesmo assim, temporadas "em branco" costumam deixar marcas profundas dentro e fora de campo.

Luxemburgo no Real Madrid

Entre todas as temporadas sem títulos na era Florentino, Luxemburgo ocupa um lugar peculiar. Ele foi o único treinador a atravessar esse cenário em sequência, participando diretamente de um ciclo que terminou sem conquistas e iniciou outro com o mesmo desfecho.

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Contratado no fim de 2004, o técnico brasileiro assumiu um Real Madrid já instável após o desgaste do projeto galáctico. Mesmo com status e experiência, não conseguiu reorganizar o time a tempo. O resultado: uma temporada apagada e o início de outra igualmente frustrante.

Esse período ficou marcado não só pela ausência de títulos, mas também por uma crise institucional que culminou, meses depois, na renúncia de Florentino em 2006. Ou seja, mais do que resultados ruins, foi um momento de ruptura no clube.

Temporadas sem títulos: sempre com consequências

A história mostra que cada ano sem troféu no Real Madrid costuma gerar mudanças drásticas:

2004-05: O colapso do modelo galáctico expôs fragilidades no elenco e na gestão. 2005-06: O cenário culminou na saída do próprio presidente. 2009-10: Mesmo com reforços como Cristiano Ronaldo, Kaká e Karim Benzema, o projeto fracassou e abriu espaço para a chegada de José Mourinho. 2020-21: Saída de Sergio Ramos e Zinedine Zidane marcou o fim de um ciclo vitorioso. 2025-26: O roteiro parece se repetir.

O caso de Luxemburgo serve quase como um aviso histórico. Quando o clube perde o rumo esportivo, as mudanças costumam ser profundas, e nem sempre imediatas. Se em outros momentos a resposta veio com contratações de impacto ou nomes fortes no banco, agora o cenário ainda é indefinido. Mas uma coisa é certa: no Real Madrid de Florentino Pérez, temporadas sem troféus nunca são ignoradas.

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