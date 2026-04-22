Espanhóis comparam astro do Real Madrid com Endrick: 'Preocupante'
Assim como o Endrick, Mastantuono luta contra o sistema de rotação merengue
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O roteiro de frustração que o Real Madrid viveu recentemente com Endrick parece estar se repetindo com Franco Mastantuono. O que deveria ser a consolidação de uma joia argentina transformou-se em um cenário de ostracismo e falta de ritmo, forçando a diretoria merengue a encarar uma dura realidade: o talento do jovem pode estar sendo desperdiçado pelo mesmo sistema de rotação que, meses atrás, forçou a saída do brasileiro rumo ao Lyon.
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Para quem acompanhou os últimos anos do clube, a situação de Mastantuono é um "déjà vu" doloroso. Endrick, em sua chegada, enfrentou exatamente o mesmo desafio: um sistema de rotação extremamente rígido e competitivo, que sufocou seu desenvolvimento natural. O brasileiro, apesar de todo o seu potencial, viu-se preso em um ciclo de poucos minutos e pouca sequência, o que impediu sua afirmação na equipe principal.
Assim como aconteceu com Endrick, o talento de Mastantuono não está em dúvida. O problema é sistêmico. O argentino acumula apenas três gols e uma assistência em 30 jogos, mas o dado mais preocupante é a sua insignificância recente: nos últimos dois meses, não completou 90 minutos em nenhuma competição. A falta de ritmo, que foi a ruína de Endrick em Madri, agora parece corroer a confiança de Mastantuono, tornando-o errático e sem impacto dentro de campo.
A diferença fundamental entre o cenário de hoje e o passado é a existência de um precedente bem-sucedido: o próprio Endrick. Quando o brasileiro percebeu que seu papel no Real Madrid não passaria de coadjuvante, a decisão foi buscar novos ares. No Lyon, longe da pressão asfixiante da capital espanhola, Endrick reencontrou seu futebol, acumulou 14 participações em gols e recuperou o posto na seleção brasileira.
O Real Madrid, hoje, olha para Mastantuono e vê essa mesma encruzilhada. O clube percebeu, tardiamente com Endrick, que não basta contratar talentos: é preciso oferecer o palco correto para que eles floresçam. Deixar o jogador no banco de reservas, ou em rotações que não lhe dão consistência, é um desperdício de ativo financeiro e técnico.
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A diretoria merengue agora considera seriamente o que antes era impensável: abrir mão de Mastantuono temporariamente. O modelo "Endrick", um empréstimo para uma equipe de um patamar inferior, onde o jogador possa ser protagonista, tornou-se a saída mais sensata.
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