'Deixem Vini Jr comigo': Florentino assume blindagem ao brasileiro no Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, assumiu pessoalmente a blindagem de Vini Jr em meio às críticas ao atacante brasileiro na temporada. De acordo com o jornal "Marca", a resposta do dirigente a reclamações e exigências dirigidas ao camisa 7 foi direta: "Isso é problema meu, deixem comigo".

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A posição de Florentino ocorre em um momento de crise no clube espanhol. Eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League, o Real Madrid vê o título do Campeonato Espanhol como improvável, com o Barcelona seis pontos à frente. O presidente, segundo a publicação, reconhece dois grandes erros na temporada: a contratação de Xabi Alonso e a pressa na chegada de Álvaro Arbeloa ao time principal.

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Florentino tem confiança total no brasileiro e não duvida de seu potencial para o futuro. Em conversas com pessoas próximas ao clube, o presidente deixou claro que o jogador é uma peça importante tanto agora quanto nos próximos anos. A renovação de contrato de Vini Jr, segundo o Marca, é iminente.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Franck Fife/AFP)

A relação entre os dois é próxima desde que o brasileiro assinou com o Real Madrid. Vini Jr é grato ao presidente pelo apoio recebido durante os episódios de racismo que sofreu na Espanha.

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Apesar da temporada instável do atacante, Florentino está convencido de que Vini Jr tem condições de seguir como protagonista. O brasileiro já possui dois títulos de Champions League e marcou gols nas finais de Paris e Londres. Ao lado de Mbappé, o presidente acredita que ele será uma estrela por muitos anos.

Florentino tem pé atrás com decisões de Arbeloa

A decisão de Álvaro Arbeloa de abrir a base para o time principal também não convenceu totalmente Florentino. O presidente não entende por que o clube optou por desenvolver jogadores em um momento difícil em vez de investir em nomes já consagrados.

As ausências frequentes de Álvaro Carreras (50 milhões de euros), Huijsen (62,5 milhões de euros) e Mastantuono (45 milhões de euros) do time titular são motivo de preocupação no clube. Trata-se de investimentos significativos que são questionados devido ao grande número de jogadores no banco de reservas.

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