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Real Madrid e Barcelona vencem em amistosos na reta final da pré-temporada

Clubes vem em alta para o início de La Liga

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Barcelona e Real Madrid em ação na pré-temporada
Barcelona e Real Madrid em ação na pré-temporada (Foto: Reprodução e AFP)

Real Madrid e Barcelona venceram seus respectivos amistosos neste domingo (16), na reta final da preparação para a temporada 2026/27. O time merengue bateu o Schalke 04 por 3 a 0, na Alemanha, enquanto o Barcelona superou o Basel por 5 a 2, na Suíça. Apesar dos resultados positivos, os catalães ainda terão mais um compromisso antes da estreia oficial.

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Como foi o jogo do Real Madrid?

O Real Madrid começou a partida diante do Schalke 04 em ritmo intenso e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após um erro na saída de bola da equipe alemã, Mbappé recebeu em condição de finalizar cara a cara com Karius e não desperdiçou a oportunidade. O francês ainda teve outras chances para ampliar durante a primeira etapa, enquanto Vinicius também apareceu no ataque.

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A pressão madridista voltou a resultar em gol aos 20 minutos. Em cobrança de escanteio de Arda Güler, Dean Huijsen subiu mais alto que a defesa do Schalke e cabeceou para fazer 2 a 0. O time alemão teve dificuldades para criar oportunidades claras, embora tenha levado algum perigo em finalizações de Aouchiche e Adamu.

Jogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé
Jogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve o controle e chegou ao terceiro gol aos 56 minutos. Carreras fez o cruzamento pela esquerda, e Carlos Espí apareceu na área para cabecear e marcar. O atacante voltou a balançar as redes pelo clube e ampliou a vantagem espanhola.

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Vinicius continuou participando das ações ofensivas e chegou a marcar aos 72 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O brasileiro também sofreu vaias da torcida do Schalke sempre que tocava na bola. Nos minutos finais, o time alemão ainda obrigou Lunin a trabalhar em algumas oportunidades, mas não conseguiu diminuir a diferença.

Como foi o jogo do Barcelona?

O Barcelona também saiu na frente no primeiro tempo contra o Basel. Aos 34 minutos, Raphinha recebeu pela esquerda e encontrou Adeyemi dentro da área. O alemão dominou, driblou o marcador e finalizou com a perna esquerda para marcar seu primeiro gol com a camisa do clube catalão.

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Apesar da superioridade do Barcelona em boa parte da etapa inicial, o Basel encontrou o empate aos 43 minutos. Após um rebote na entrada da área, Doucoure ficou com a bola e finalizou diante de Joan García para deixar o placar em 1 a 1. O Barça ainda criou oportunidades com Raphinha, Fermín e Christensen antes do intervalo.

Yamal antes de bater pênalti no amistoso entre Barcelona e Basel
Yamal antes de bater pênalti no amistoso entre Barcelona e Basel (Foto: Reprodução/X)

A equipe de Hansi Flick voltou melhor para o segundo tempo e recuperou a vantagem aos 48 minutos. Adeyemi fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Hamza completar a jogada. Na sequência, Lamine Yamal sofreu pênalti e converteu aos 81 minutos, colocando o Barcelona novamente em vantagem.

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O Basel ainda descontou com Olaigbe, mas Bisiwu marcou duas vezes nos minutos finais e confirmou a vitória por 5 a 2. O atacante balançou as redes aos 89 e 91 minutos, fechando o placar no St. Jakob Park. Lamine Yamal e Dani Olmo também ganharam minutos na segunda etapa, enquanto o Barcelona segue sua preparação para a estreia oficial.

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