Medalhão do Arsenal exalta Bruno Guimarães após título: 'Incrível'
Arsenal venceu o City por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra
O Arsenal começou a temporada 2026/27 com título. Neste domingo (16), os Gunners venceram o Manchester City por 3 a 0, no Principality Stadium, em Cardiff, e conquistaram a Supercopa da Inglaterra. Após a partida, o capitão Martin Odegaard falou sobre a chegada de Bruno Guimarães e destacou a rápida adaptação do brasileiro ao elenco.
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Recém-chegado ao Arsenal, Bruno Guimarães já recebeu elogios do capitão da equipe após sua primeira partida oficial pelo clube. Odegaard ressaltou a forma como o brasileiro se integrou ao elenco e afirmou que ele parece estar no time há mais tempo.
— Ele tem sido incrível desde o primeiro momento. Parece que faz parte do time naturalmente, mesmo que tenhamos tido algumas grandes disputas antes.
O norueguês também destacou as características do brasileiro dentro de campo. Para Odegaard, Bruno consegue aliar qualidade com a bola nos pés à intensidade na recuperação da posse.
— Dá para ver a qualidade dele. Ele é muito bom com a bola, mas também é um lutador, recupera a bola. Foi muito importante.
A atuação diante do Manchester City marcou o início da trajetória de Bruno Guimarães com o Arsenal em jogos oficiais. O brasileiro ajudou a equipe na conquista da Supercopa da Inglaterra, enquanto recebeu o reconhecimento do capitão pela adaptação ao novo clube.
Odegaard celebra seu gol na decisão
Autor do terceiro gol do Arsenal na vitória sobre o Manchester City, Odegaard também comemorou o retorno às redes. O meia não marcava desde dezembro e aproveitou a decisão para voltar a balançar as redes.
— Eu sempre quero ajudar a equipe o máximo possível, com gols, assistências e participações nas jogadas. Também quero marcar mais gols, e começar dessa forma é muito bom.
Arsenal inicia temporada com título
Odegaard ainda valorizou o desempenho coletivo dos Gunners na decisão. Para o capitão, a conquista da Supercopa da Inglaterra mostra que a equipe está preparada para os desafios da nova temporada.
— Queríamos começar com o primeiro troféu. Jogamos um futebol brilhante em alguns momentos, então foi uma grande atuação e uma ótima maneira de começar a temporada. Vamos manter esse ritmo.
O norueguês também reforçou a ambição do elenco para a sequência de 2026/27 e afirmou que o grupo está preparado para buscar novas conquistas.
— Foi bom para todos verem o nosso nível. Mostramos que estamos prontos, que estamos focados e que queremos fazer isso novamente. Ainda há mais troféus para conquistar.
— Estamos bem preparados e prontos para começar.
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