Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Medalhão do Arsenal exalta Bruno Guimarães após título: 'Incrível'

Arsenal venceu o City por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:55
Supervisionado porWilson Spiler,
Favorite o Lance! no Google
Bruno Guimarães com medalha da Supercopa da Inglaterra apontando para cima
Bruno Guimarães conquistou seu primeiro título pelo Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Arsenal começou a temporada 2026/27 com título. Neste domingo (16), os Gunners venceram o Manchester City por 3 a 0, no Principality Stadium, em Cardiff, e conquistaram a Supercopa da Inglaterra. Após a partida, o capitão Martin Odegaard falou sobre a chegada de Bruno Guimarães e destacou a rápida adaptação do brasileiro ao elenco.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recém-chegado ao Arsenal, Bruno Guimarães já recebeu elogios do capitão da equipe após sua primeira partida oficial pelo clube. Odegaard ressaltou a forma como o brasileiro se integrou ao elenco e afirmou que ele parece estar no time há mais tempo.

continua após a publicidade

— Ele tem sido incrível desde o primeiro momento. Parece que faz parte do time naturalmente, mesmo que tenhamos tido algumas grandes disputas antes.

O norueguês também destacou as características do brasileiro dentro de campo. Para Odegaard, Bruno consegue aliar qualidade com a bola nos pés à intensidade na recuperação da posse.

continua após a publicidade

— Dá para ver a qualidade dele. Ele é muito bom com a bola, mas também é um lutador, recupera a bola. Foi muito importante.

A atuação diante do Manchester City marcou o início da trajetória de Bruno Guimarães com o Arsenal em jogos oficiais. O brasileiro ajudou a equipe na conquista da Supercopa da Inglaterra, enquanto recebeu o reconhecimento do capitão pela adaptação ao novo clube.

Odegaard celebra seu gol na decisão

Autor do terceiro gol do Arsenal na vitória sobre o Manchester City, Odegaard também comemorou o retorno às redes. O meia não marcava desde dezembro e aproveitou a decisão para voltar a balançar as redes.

continua após a publicidade

— Eu sempre quero ajudar a equipe o máximo possível, com gols, assistências e participações nas jogadas. Também quero marcar mais gols, e começar dessa forma é muito bom.

Arsenal inicia temporada com título

Odegaard ainda valorizou o desempenho coletivo dos Gunners na decisão. Para o capitão, a conquista da Supercopa da Inglaterra mostra que a equipe está preparada para os desafios da nova temporada.

continua após a publicidade

— Queríamos começar com o primeiro troféu. Jogamos um futebol brilhante em alguns momentos, então foi uma grande atuação e uma ótima maneira de começar a temporada. Vamos manter esse ritmo.

O norueguês também reforçou a ambição do elenco para a sequência de 2026/27 e afirmou que o grupo está preparado para buscar novas conquistas.

continua após a publicidade

— Foi bom para todos verem o nosso nível. Mostramos que estamos prontos, que estamos focados e que queremos fazer isso novamente. Ainda há mais troféus para conquistar.

— Estamos bem preparados e prontos para começar.

O meio-campista norueguês #08 do Arsenal, Martin Odegaard, reage após marcar o terceiro gol durante a partida da English FA Community Shield entre Arsenal e Manchester City
Martin Odegaard, capitão do Arsenal após marcar contra o Manchester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Goleiro da Argentina, Dibu Martínez concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

Futebol Internacional

Juventus faz última oferta por Dibu Martínez, diz jornal

Há 2 minutos
David Sousa correndo em treinamento pré jogo

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, David Sousa busca manter invencibilidade contra o Benfica

Há 16 minutos
Barcelona e Real Madrid em ação na pré-temporada

Futebol Internacional

Real Madrid e Barcelona vencem em amistosos na reta final da pré-temporada

Há 1 hora
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Fora de Campo

Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'

Há 1 hora
Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids (Foto: Divulgação/Colorado Rapids)

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras vive fase artilheira e marca pelo segundo jogo seguido na MLS

Há 1 hora
Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia

Fora de Campo

Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Odegaard na Supercopa

Arsenal vence Manchester City e conquista a Supercopa da Inglaterra

Cristiano Ronaldo aplaude a torcida no adeus às Copas

Cristiano Ronaldo indica aposentadoria: 'Provavelmente meu último ano'

Mbappé comemora gol com companheiros de Real Madrid em pré-temporada europeia

Veja gols em Schalke 04 x Real Madrid: Mbappé, Huijsen e Espí marcam

Pep Guardiola reage durante jogo entre Manchester City e Salford City, pela FA Cup

Guardiola vira assunto em Arsenal x Manchester City: 'Vai voltar'

Calafiori abriu o placar em Arsenal x Manchester City

Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori, Havertz e Odegaard marcam

Jadson Viera assina como novo técnico do Independiente, da Argentina

Gigante argentino contrata ex-zagueiro do Vasco como técnico

Calafiori abrindo o placar para o Arsenal no duelo contra o Manchester City na Supercopa da Inglaterra

Arsenal é campeão da Supercopa da Inglaterra; veja os melhores lances

Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1

Haaland em campo: confira a escalação do Manchester City para a Supercopa

Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal

Bruno Guimarães titular: confira a escalação do Arsenal para a Supercopa

Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal

Bruno Guimarães vai jogar? Veja provável escalação do Arsenal

Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)

Inter Miami Nashville MLS

Messi perde pênalti, e Inter Miami é goleado pelo Nashville na MLS

Troféu da Supercopa da Inglaterra

Prorrogação? Pênaltis? O que acontece se a partida da Supercopa da Inglaterra terminar empatada?