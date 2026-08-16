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Ex-Palmeiras vive fase artilheira e marca pelo segundo jogo seguido na MLS

Jogador tem 13 participações em gols em 19 jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:19
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Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids (Foto: Divulgação/Colorado Rapids)
Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids (Foto: Divulgação/Colorado Rapids)

Rafael Navarro marcou pelo segundo jogo consecutivo e ajudou o Colorado Rapids a vencer o Kansas City por 2 a 0, neste sábado (15), pela 19ª rodada da MLS. O atacante brasileiro, que teve passagens pelo Palmeiras e no Botafogo, anotou o segundo gol da equipe no último lance da partida e voltou a ser decisivo para o time, que conquistou a segunda vitória seguida na competição.

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O gol diante do Kansas City foi o décimo de Navarro na atual edição da MLS. O ex-Palmeiras também soma três assistências e chegou a 13 participações diretas em gols na temporada.

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Rafael Navarro mantém boa sequência pelo Colorado Rapids

Depois de marcar na vitória sobre o Austin FC, na rodada anterior, Navarro voltou a balançar as redes e ampliou sua sequência positiva. Contra o Kansas City, o brasileiro apareceu novamente no ataque para fechar o placar e garantir mais um triunfo do Colorado Rapids em casa. O atacante destacou a importância do gol para a equipe e valorizou a sequência de resultados.

— Muito feliz em poder marcar mais um gol e, principalmente, ajudar a equipe a conquistar mais uma vitória. Sabemos que atacante vive de gols, e venho mantendo uma boa média por aqui, fazendo um bom trabalho. Conquistamos dois resultados importantes dentro de casa e precisamos manter esse ritmo para a sequência da temporada. Espero que possa seguir contribuindo com a equipe e desempenhando um bom papel em campo — afirmou Navarro.

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Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids na MLS
Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

O brasileiro agora terá mais um compromisso em casa para tentar manter o bom momento. O Colorado Rapids enfrenta o Los Angeles FC na próxima quarta-feira (19), pela sequência da MLS.

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