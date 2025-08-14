A rodada desta quarta-feira (13) da Copa Sul-Americana foi marcada por três confrontos válidos pelos jogos de ida das oitavas de final, que definiram cenários importantes para os duelos de volta e começaram a desenhar o chaveamento da competição.

O Alianza Lima-PER recebeu a Universidad Católica, do Equador, no Estádio Alejandro Villanueva, e conseguiu um resultado expressivo diante de sua torcida. A equipe peruana venceu por 2 a 0, mas a definição do placar só veio na reta final do jogo.

O primeiro gol saiu aos 31 minutos do segundo tempo, quando Alan Cantero, que havia entrado no decorrer da partida, aproveitou uma assistência de cabeça de Hernán Barcos para abrir o marcador. Pouco depois, aos 42 minutos, o mesmo Cantero aproveitou um erro defensivo do zagueiro Luis Cangá, avançou em jogada individual e ampliou, garantindo uma vantagem confortável para o confronto de volta.

Com o resultado, o Alianza Lima pode perder por até um gol de diferença em Quito para se classificar às quartas de final, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Universidad de Chile e Independiente.

A Universidad de Chile largou na frente diante do Independiente-ARG, vencendo por 1 a 0 no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos. O único gol da partida foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Fabián Hormazábal recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Lucas Assadi marcar.

A equipe chilena levou a vantagem mínima para o intervalo e, no segundo tempo, o confronto seguiu equilibrado, com oportunidades para os dois lados. No entanto, o Independiente viu suas chances diminuírem quando Abaldo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 27 minutos da etapa final. O placar permaneceu inalterado, e a Universidad de Chile vai para a partida de volta, no Estadio Libertadores de América, na Argentina, com a vantagem do empate para avançar.

O Bolívar-BOL recebeu o Cienciano-PER no Estádio Hernando Siles e construiu um triunfo por 2 a 0, aproveitando a altitude de La Paz.

O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Cauteruccio recebeu dentro da área, dominou e finalizou com força para abrir o placar. No segundo tempo, aos 12 minutos, Batallini aproveitou um cruzamento preciso para desviar e ampliar a vantagem boliviana.

Com o resultado, o Bolívar pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que será disputado no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. Caso o Cienciano devolva o placar de 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor desse confronto enfrentará quem passar do duelo entre Atlético-MG e Godoy Cruz.