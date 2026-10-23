PSG x Lyon é adiado por manifestações na França; veja nova data
Partida estava marcada para domingo (25), no Parque dos Príncipes, em Paris
A partida entre PSG e Lyon, válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, foi adiada para segunda-feira (26), às 16h30 (de Brasília). O confronto estava marcado para domingo (25), no Parque dos Príncipes, em Paris, mas teve a data alterada a pedido da Prefeitura de Polícia da capital francesa.
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Em comunicado oficial, o clube parisiense informou que a decisão foi tomada pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP), responsável pela organização da competição, após a solicitação das autoridades policiais.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que disputam a liderança do Campeonato Francês. As equipes estão entre os cinco times empatados com 14 pontos, e o resultado pode provocar mudanças na parte de cima da tabela.
Adiamento coincide com a Bola de Ouro
A mudança no calendário também coincide com a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira. O PSG tem diversos representantes envolvidos na premiação, entre eles Ousmane Dembélé, atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo.
Apesar da tensão provocada pelas manifestações, o PSG enfrentou o Barcelona no Parque dos Príncipes na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. O clube de Luis Enrique venceu os catalães por 4 a 2 em um jogo de muitos gols e grande rivalidade.
Entenda as manifestações na França
As manifestações na França começaram há algumas semanas, com mobilizações de estudantes por melhores condições escolares. No último sábado, os atos se intensificaram e se juntaram a protestos contra o aumento do custo de vida.
As mobilizações provocaram tumultos, saques e depredações em diferentes pontos do país. Segundo o "The New York Times", mais de 500 mil pessoas foram às ruas no sábado. Os episódios resultaram na depredação de cerca de 1.500 lojas e na prisão de quase 2.400 pessoas.
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