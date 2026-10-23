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PSG x Lyon é adiado por manifestações na França; veja nova data

Partida estava marcada para domingo (25), no Parque dos Príncipes, em Paris

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 11:24
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Manifestante caminha com uma bandeira da França diante de um foco de incêndio durante confrontos antes de uma manifestação contra o alto custo de vida em Marselha, no sul da França, em 17 de outubro de 2026.
Manifestante carrega bandeira da França durante confronto antes de um protesto contra o alto custo de vida em Marselha, no sul do país, em 17 de outubro de 2026 — Foto: Thibaud Moritz/AFP

A partida entre PSG e Lyon, válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, foi adiada para segunda-feira (26), às 16h30 (de Brasília). O confronto estava marcado para domingo (25), no Parque dos Príncipes, em Paris, mas teve a data alterada a pedido da Prefeitura de Polícia da capital francesa.

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Em comunicado oficial, o clube parisiense informou que a decisão foi tomada pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP), responsável pela organização da competição, após a solicitação das autoridades policiais.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que disputam a liderança do Campeonato Francês. As equipes estão entre os cinco times empatados com 14 pontos, e o resultado pode provocar mudanças na parte de cima da tabela.

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Adiamento coincide com a Bola de Ouro

A mudança no calendário também coincide com a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira. O PSG tem diversos representantes envolvidos na premiação, entre eles Ousmane Dembélé, atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo.

Apesar da tensão provocada pelas manifestações, o PSG enfrentou o Barcelona no Parque dos Príncipes na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. O clube de Luis Enrique venceu os catalães por 4 a 2 em um jogo de muitos gols e grande rivalidade.

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Entenda as manifestações na França

As manifestações na França começaram há algumas semanas, com mobilizações de estudantes por melhores condições escolares. No último sábado, os atos se intensificaram e se juntaram a protestos contra o aumento do custo de vida.

Manifestante usando máscara de gás segura uma bandeira francesa em frente a um incêndio no Boulevard des Capucines, durante manifestação contra o alto custo de vida em Paris, na França, em 17 de outubro de 2026.
Manifestante com máscara de gás segura uma bandeira da França diante de um incêndio durante protesto contra o alto custo de vida em Paris, em 17 de outubro de 2026 — Foto: Kiran Ridley/AFP

As mobilizações provocaram tumultos, saques e depredações em diferentes pontos do país. Segundo o "The New York Times", mais de 500 mil pessoas foram às ruas no sábado. Os episódios resultaram na depredação de cerca de 1.500 lojas e na prisão de quase 2.400 pessoas.

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Manifestante arremessa um objeto em frente a um carro em chamas durante manifestação contra o alto custo de vida em Paris, na França, em 17 de outubro de 2026.
Manifestante arremessa objeto durante protesto contra o alto custo de vida em Paris, na França, em 17 de outubro de 2026 — Foto: Kiran Ridley/AFP
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