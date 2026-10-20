A Champions League teve uma terça-feira (20) movimentada, com nove partidas pela terceira rodada da fase de liga. Entre os destaques, o PSG venceu o Barcelona por 4 a 2, o Liverpool superou o Villarreal por 4 a 3, e o Manchester City goleou o AEK por 5 a 1. A rodada também contou com uma vitória do Napoli em jogo de sete gols e um triunfo da Roma por 4 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Resultados da Champions League hoje

Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praha Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund Liverpool 4 x 3 Villarreal Porto 0 x 1 PSV Eindhoven Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid PSG 4 x 2 Barcelona Napoli 4 x 3 Bodø/Glimt Manchester City 5 x 1 AEK Atenas Roma 4 x 0 Slovan Bratislava

PSG vence Barcelona em jogo de seis gols

O PSG levou a melhor sobre o Barcelona por 4 a 2, em Paris. Em uma partida movimentada, a equipe francesa conseguiu se impor diante dos espanhóis e garantiu mais três pontos na fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

Com o resultado, o time francês chegou à terceira vitória em três partidas e manteve o embalo na competição. O Barcelona, por sua vez, não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

Liverpool busca virada contra o Villarreal

Em Anfield, o Liverpool protagonizou uma das partidas mais emocionantes da rodada. Depois de sair atrás por dois gols, a equipe inglesa reagiu e venceu o Villarreal por 4 a 3.

continua após a publicidade

O time espanhol abriu vantagem de 2 a 0, mas os ingleses buscaram o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Liverpool conseguiu virar o placar e resistiu à pressão adversária para confirmar a vitória.

Manchester City goleia o AEK Atenas

O Manchester City venceu o AEK Atenas por 5 a 1 e conquistou uma vitória expressiva diante de sua torcida. Phil Foden foi o grande destaque da partida, com três gols e uma assistência, participando diretamente de quatro dos cinco gols da equipe inglesa.

continua após a publicidade

O resultado representou uma resposta do City após a derrota por 4 a 2 para o PSG na rodada anterior.

Napoli vence duelo de sete gols e Roma goleia

O Napoli também venceu em uma partida com muitos gols. A equipe italiana superou o Bodø/Glimt por 4 a 3, em um confronto equilibrado até os minutos finais.

Já a Roma teve uma atuação mais tranquila e derrotou o Slovan Bratislava por 4 a 0, garantindo uma vitória por ampla margem na terceira rodada.

continua após a publicidade

Nos outros confrontos do dia, o PSV venceu o Porto por 1 a 0 fora de casa, enquanto Stuttgart e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1. Fenerbahçe e Slavia Praha também ficaram no empate, por 2 a 2. O Borussia Dortmund, por sua vez, venceu o Sabah por 2 a 1.

Quando serão os próximos jogos da Champions League?

A terceira rodada da fase de liga continua nesta quarta-feira (21), com mais nove partidas. Entre os principais confrontos estão Real Madrid x RB Leipzig e Bayern de Munique x Arsenal. A fase de liga da Champions League 2026/27 segue até janeiro de 2027, quando será concluída a etapa que define os classificados para o mata-mata.