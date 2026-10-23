Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados
Cerimônia será realizada em Londres; Vini Jr., Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lorena e Flamengo estão entre os representantes brasileiros
A Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A transmissão da Bola de Ouro para o Brasil será feita pelo streaming DAZN.
A 70ª edição da premiação organizada pela revista France Football terá uma mudança histórica de endereço, deixando Paris para homenagear Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Brasil terá representantes em diferentes categorias da cerimônia. Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Lorena está entre as indicadas na categoria de melhor goleira. O Flamengo, por sua vez, disputa o reconhecimento de melhor clube masculino da temporada.
A premiação reúne atletas, treinadores e equipes que se destacaram no futebol internacional. Entre os nomes da disputa masculina estão estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. No feminino, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Alessia Russo aparecem entre as concorrentes.
Onde será a Bola de Ouro 2026?
Pela primeira vez, a cerimônia será realizada no London Palladium Theatre, em Londres. A mudança representa uma quebra de tradição para o evento, que vinha sendo realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris, desde 2019.
A escolha da capital inglesa está relacionada à homenagem a Stanley Matthews, jogador inglês que conquistou a primeira edição da Bola de Ouro, em 1956, quando defendia o Blackpool.
Quem venceu a Bola de Ouro em 2025?
Na edição anterior, Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto Aitana Bonmatí conquistou o prêmio feminino. Os dois chegam à nova temporada como referências recentes da premiação.
A avaliação dos concorrentes em 2026 considera o período entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. O desempenho individual, as conquistas coletivas e o comportamento esportivo estão entre os critérios utilizados pelos jurados. A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, também integra o contexto da temporada avaliada.
Como funciona a votação da Bola de Ouro?
A France Football divulga uma lista com 30 candidatos ao prêmio masculino e outros 30 ao feminino. Jornalistas especializados de diferentes países participam da votação e escolhem seus dez favoritos em cada categoria.
A pontuação é distribuída de acordo com a colocação dos atletas: 15 pontos para o primeiro lugar, 12 para o segundo, 10 para o terceiro, oito para o quarto, sete para o quinto, cinco para o sexto, quatro para o sétimo, três para o oitavo, dois para o nono e um para o décimo.
O vencedor é aquele que acumular a maior pontuação ao final da apuração. A avaliação leva em conta três aspectos, nesta ordem:
- Desempenho individual, protagonismo e capacidade de decidir partidas;
- Conquistas coletivas e resultados alcançados pela equipe;
- Classe, comportamento esportivo e fair play.
Todos os indicados à Bola de Ouro 2026
Confira os nomes relacionados nas principais categorias da premiação.
Melhor jogador
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (PSG/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (PSG/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
Melhor jogadora
- Selma Bacha (Lyon/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Wendie Renard (Lyon/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
Melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Técnico do ano — masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Técnica ou técnico do ano — feminino
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano — masculino
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- PSG
Clube do ano — feminino
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Brasil busca destaque na premiação
Com indicações em categorias individuais e coletivas, o Brasil terá motivos para acompanhar a cerimônia de perto. Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães estão na disputa masculina, enquanto Lorena representa o país entre as goleiras. O Flamengo também concorre ao prêmio de melhor clube masculino.
A expectativa é conhecer os vencedores de uma edição que marca os 70 anos da Bola de Ouro e leva a cerimônia para um novo palco. O evento está marcado para segunda-feira (26), às 17h, no horário de Brasília, em Londres.
Futebol Internacional
Bola de Ouro: ex-melhor do mundo aponta Yamal como favoritoHá 12 minutos
Futebol Internacional
PSG x Lyon é adiado por manifestações na França; veja nova dataHá 20 minutos
Atlético Mineiro
Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na finalHá 32 minutos
Atlético Mineiro
Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca JuniorsHá 1 hora
Futebol Internacional
Campeão do mundo exalta legado de Messi em cerimônia espanholaHá 2 horas
Futebol Internacional
Técnico nega exigências em meio a rumor de ida a ManchesterHá 2 horas
Mais LANCE!