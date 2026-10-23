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Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Cerimônia será realizada em Londres; Vini Jr., Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lorena e Flamengo estão entre os representantes brasileiros

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 10:57
Atualizado há 1 minutos
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Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes
Corrida pela Bola de Ouro (Foto: Arte/Lance!)

A Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A transmissão da Bola de Ouro para o Brasil será feita pelo streaming DAZN.

A 70ª edição da premiação organizada pela revista France Football terá uma mudança histórica de endereço, deixando Paris para homenagear Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.

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O Brasil terá representantes em diferentes categorias da cerimônia. Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Lorena está entre as indicadas na categoria de melhor goleira. O Flamengo, por sua vez, disputa o reconhecimento de melhor clube masculino da temporada.

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A premiação reúne atletas, treinadores e equipes que se destacaram no futebol internacional. Entre os nomes da disputa masculina estão estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. No feminino, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Alessia Russo aparecem entre as concorrentes.

Onde será a Bola de Ouro 2026?

Pela primeira vez, a cerimônia será realizada no London Palladium Theatre, em Londres. A mudança representa uma quebra de tradição para o evento, que vinha sendo realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris, desde 2019.

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A escolha da capital inglesa está relacionada à homenagem a Stanley Matthews, jogador inglês que conquistou a primeira edição da Bola de Ouro, em 1956, quando defendia o Blackpool.

Quem venceu a Bola de Ouro em 2025?

Na edição anterior, Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto Aitana Bonmatí conquistou o prêmio feminino. Os dois chegam à nova temporada como referências recentes da premiação.

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A avaliação dos concorrentes em 2026 considera o período entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. O desempenho individual, as conquistas coletivas e o comportamento esportivo estão entre os critérios utilizados pelos jurados. A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, também integra o contexto da temporada avaliada.

Como funciona a votação da Bola de Ouro?

A France Football divulga uma lista com 30 candidatos ao prêmio masculino e outros 30 ao feminino. Jornalistas especializados de diferentes países participam da votação e escolhem seus dez favoritos em cada categoria.

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A pontuação é distribuída de acordo com a colocação dos atletas: 15 pontos para o primeiro lugar, 12 para o segundo, 10 para o terceiro, oito para o quarto, sete para o quinto, cinco para o sexto, quatro para o sétimo, três para o oitavo, dois para o nono e um para o décimo.

O vencedor é aquele que acumular a maior pontuação ao final da apuração. A avaliação leva em conta três aspectos, nesta ordem:

  1. Desempenho individual, protagonismo e capacidade de decidir partidas;
  2. Conquistas coletivas e resultados alcançados pela equipe;
  3. Classe, comportamento esportivo e fair play.

Todos os indicados à Bola de Ouro 2026

Confira os nomes relacionados nas principais categorias da premiação.

Melhor jogador

  1. Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  2. Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  3. Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
  4. Ousmane Dembélé (PSG/França)
  5. Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
  6. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
  7. Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
  8. Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  9. Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  11. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  12. Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  13. Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
  14. Marquinhos (PSG/Brasil)
  15. Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
  17. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
  18. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
  19. João Neves (PSG/Portugal)
  20. Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  21. Willian Pacho (PSG/Equador)
  22. Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
  23. Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  24. Rodri (Barcelona/Espanha)
  25. Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
  26. William Saliba (Arsenal/França)
  27. Ferran Torres (PSG/Espanha)
  28. Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
  29. Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
  30. Vitinha (PSG/Portugal)
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)

Melhor jogadora

  1. Selma Bacha (Lyon/França)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  3. Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
  4. Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  6. Scarlett Camberos (Club América/México)
  7. Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
  8. Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
  9. Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  10. Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
  11. Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
  12. Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
  13. Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  14. Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  15. Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
  16. Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
  17. Mapi León (Barcelona/Espanha)
  18. Lorena (Kansas City/Brasil)
  19. Melvine Malard (Chelsea/França)
  20. Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
  21. Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
  22. Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  23. Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  24. Alexia Putellas (London City/Espanha)
  25. Wendie Renard (Lyon/França)
  26. Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  27. Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
  28. Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
  29. Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  30. Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)

Melhor goleiro

  1. Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  2. Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  3. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  4. Joan García (Barcelona/Espanha)
  5. Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  7. David Raya (Arsenal/Espanha)
  8. Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  9. Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  10. Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor goleira

  1. Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  2. Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  3. Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  4. Lorena (Kansas City/Brasil)
  5. Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Técnico do ano — masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Técnica ou técnico do ano — feminino

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano — masculino

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • PSG

Clube do ano — feminino

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Melhor jogadora sub-21

  1. Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  2. Vicky López (Barcelona/Espanha)
  3. Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  4. Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  5. Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Brasil busca destaque na premiação

Com indicações em categorias individuais e coletivas, o Brasil terá motivos para acompanhar a cerimônia de perto. Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães estão na disputa masculina, enquanto Lorena representa o país entre as goleiras. O Flamengo também concorre ao prêmio de melhor clube masculino.

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A expectativa é conhecer os vencedores de uma edição que marca os 70 anos da Bola de Ouro e leva a cerimônia para um novo palco. O evento está marcado para segunda-feira (26), às 17h, no horário de Brasília, em Londres.

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