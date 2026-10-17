A rivalidade entre clubes cariocas ganhou um novo capítulo em território francês. Neste fim de semana, o Campeonato Francês terá mais uma rodada importante na briga pela liderança, com dois velhos conhecidos do futebol brasileiro em evidência. Ex-comandantes de Flamengo e Botafogo, Filipe Luís e Davide Ancelotti vivem o desafio de conduzir Monaco e Lille, respectivamente, em uma disputa ponto a ponto pelas primeiras posições da Ligue 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O filho de Carlo Ancelotti terá a oportunidade de assumir pela primeira vez a ponta da tabela. Vice-líder, com 13 pontos, o Lille recebe o Brest pela sétima rodada, neste sábado, e a vitória valerá a liderança provisória do Campeonato Francês.

continua após a publicidade

O Monaco visita o Lorient neste domingo e chega como a grande sensação do Campeonato Francês neste início de temporada. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe é a única invicta da competição, com 14 pontos em seis partidas. São quatro vitórias, incluindo um triunfo sobre o Paris Saint-Germain fora de casa, e dois empates.

Filipe Luís leva vantagem no retrospecto contra Ancelotti

Filipe Luís terá um desfalque importante para o compromisso deste domingo. Um dos vice-artilheiros do Campeonato Francês, com quatro gols, o atacante alemão Paris Brunner está suspenso e cumprirá diante do Lorient a segunda e última partida da punição aplicada pela Ligue 1.

continua após a publicidade

A sanção foi determinada pelo comitê disciplinar após o jogador, de 21 anos, comemorar um gol na vitória sobre o Strasbourg, em 12 de setembro, com um gesto de cortar a garganta direcionado à torcida adversária.

A disputa pela liderança do Campeonato Francês terá um confronto direto na próxima rodada. No dia 25 de outubro, o Monaco receberá o Lille, em um duelo que pode mexer com as primeiras posições da tabela.

continua após a publicidade

No retrospecto entre os treinadores, Filipe Luís leva a melhor sobre Davide Ancelotti. No único encontro entre eles à frente de suas equipes, o Flamengo comandado pelo brasileiro venceu o Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos, em 15 de outubro de 2025, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Davide Ancelotti e Filipe Luís são os destaques do Campeonato Francês (Foto: Montagem Lance!)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.