Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na França
Treinadores são os destaques do Campeonato Francês
A rivalidade entre clubes cariocas ganhou um novo capítulo em território francês. Neste fim de semana, o Campeonato Francês terá mais uma rodada importante na briga pela liderança, com dois velhos conhecidos do futebol brasileiro em evidência. Ex-comandantes de Flamengo e Botafogo, Filipe Luís e Davide Ancelotti vivem o desafio de conduzir Monaco e Lille, respectivamente, em uma disputa ponto a ponto pelas primeiras posições da Ligue 1.
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O filho de Carlo Ancelotti terá a oportunidade de assumir pela primeira vez a ponta da tabela. Vice-líder, com 13 pontos, o Lille recebe o Brest pela sétima rodada, neste sábado, e a vitória valerá a liderança provisória do Campeonato Francês.
O Monaco visita o Lorient neste domingo e chega como a grande sensação do Campeonato Francês neste início de temporada. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe é a única invicta da competição, com 14 pontos em seis partidas. São quatro vitórias, incluindo um triunfo sobre o Paris Saint-Germain fora de casa, e dois empates.
Filipe Luís leva vantagem no retrospecto contra Ancelotti
Filipe Luís terá um desfalque importante para o compromisso deste domingo. Um dos vice-artilheiros do Campeonato Francês, com quatro gols, o atacante alemão Paris Brunner está suspenso e cumprirá diante do Lorient a segunda e última partida da punição aplicada pela Ligue 1.
A sanção foi determinada pelo comitê disciplinar após o jogador, de 21 anos, comemorar um gol na vitória sobre o Strasbourg, em 12 de setembro, com um gesto de cortar a garganta direcionado à torcida adversária.
A disputa pela liderança do Campeonato Francês terá um confronto direto na próxima rodada. No dia 25 de outubro, o Monaco receberá o Lille, em um duelo que pode mexer com as primeiras posições da tabela.
No retrospecto entre os treinadores, Filipe Luís leva a melhor sobre Davide Ancelotti. No único encontro entre eles à frente de suas equipes, o Flamengo comandado pelo brasileiro venceu o Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos, em 15 de outubro de 2025, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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