O PSG confirmou nesta quarta-feira (21) que Kvaratskhelia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atacante georgiano de 25 anos passará por cirurgia nos próximos dias e ficará afastado dos gramados por ao menos 6 meses.

O triunfo diante do Barcelona também deixou outros dois titulares do PSG fora de combate. O atacante Ousmane Dembélé sofreu uma lesão na coxa esquerda e, segundo o comunicado médico do clube, "permanecerá em tratamento durante as próximas semanas". O capitão e zagueiro Marquinhos se junta a Dembélé no departamento médico. Ele sofreu lesão na coxa direita e deve ficar afastado pelo mesmo período.

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Kvaratskhelia, Dembélé e Marquinhos se lesionam e desfalcam o PSG (Foto: AFP)

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Kvaratskhelia rompe ligamento do joelho durantes PSG x Barcelona

A lesão de Kvaratskhelia ocorreu nesta terça-feira (20), durante a vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona pela fase de liga da Liga dos Campeões. O atacante disputava a bola com o adversário Xavi Espart quando se machucou.

Já sem conseguir apoiar a perna direita no chão, o jogador foi substituído aos 58 minutos da partida com o auxílio de dois membros da comissão médica para deixar o campo. Nas imagens da partida, o joelho do atacante aparece sofrendo uma rotação para dentro.