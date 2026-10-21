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Choque de favoritos: Bayern e Arsenal se enfrentam em teste de peso na Champions

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, pela terceira rodada da fase de liga

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 07:30
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Ilustração com os escuos de Bayern de Munique e Arsenal
Ilustração com os escudos de Bayern de Munique e Arsenal (Foto: IA)

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Segundo projeções do supercomputador da Opta, os alemães têm 46,4% de probabilidade de vitória, contra 29,3% dos ingleses, enquanto o empate aparece com 24,3%. O confronto reúne duas das equipes apontadas entre as principais candidatas ao título europeu nesta temporada.

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O Bayern de Munique chega ao confronto depois de vencer o RB Leipzig por 6 a 1, pelo Campeonato Alemão. Luis Díaz marcou três vezes na partida, enquanto a equipe comandada por Vincent Kompany registrou 17 finalizações no alvo, seu maior número em um jogo de liga desde agosto de 2022.

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O resultado veio após uma sequência de partidas com obstáculos para o clube bávaro. Antes da goleada, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Augsburg na Bundesliga e ficou no 3 a 3 com o Viking, da Noruega, pela segunda rodada da Champions League.

Para o duelo contra o Arsenal, Kompany terá uma ausência importante. Michael Olise foi expulso diante do Viking e cumprirá suspensão. Desde o início da temporada passada, o francês lidera a Champions em chances criadas, com 44, além de dividir a liderança em passes que quebram linhas defensivas, com 43.

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A ausência abre espaço para mudanças no setor ofensivo, com Serge Gnabry e o jovem Lennart Karl entre as opções para ocupar o lado direito. Mesmo sem Olise, o Bayern mantém jogadores capazes de acelerar as jogadas e explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

Harry Kane tem retrospecto favorável contra o Arsenal

Outro ponto de atenção para a defesa inglesa é Harry Kane. O atacante marcou 15 gols em 22 partidas contra o Arsenal ao longo da carreira, segundo os dados apresentados pela Opta. O centroavante também vive boa fase pelo Bayern e alcançou a marca de 102 gols em suas primeiras 100 partidas na Bundesliga.

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A equipe de Mikel Arteta, porém, apresenta números defensivos consistentes. No último domingo, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, com gol de Noni Madueke, e manteve a perseguição ao Manchester City no Campeonato Inglês.

A capacidade de proteger a própria área será colocada à prova diante de um adversário que costuma assumir o controle da posse de bola e pressionar no campo ofensivo. Para o Arsenal, uma das alternativas será aproveitar os momentos em que recuperar a bola e acelerar as transições.

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Arsenal aposta em pressão alta e sequência positiva na Champions

O Arsenal venceu seus últimos 14 jogos pela fase de grupos ou de liga da Champions League. Na atual edição, a equipe também começou com duas vitórias, diante do Napoli e do Lille, e está entre os clubes que somam seis pontos nas duas primeiras rodadas.

Os números de pressão ajudam a explicar o comportamento dos ingleses sem a bola. Nas duas primeiras partidas desta edição, 73% das pressões de alta intensidade do Arsenal aconteceram no campo adversário, a maior proporção entre as equipes da competição. O clube também liderou o levantamento de recuperações de bola em zonas avançadas, com 25, sendo nove delas seguidas por finalizações.

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Bukayo Saka é um dos nomes que podem fazer a diferença no ataque. O jogador participou da vitória por 3 a 0 sobre o Lille depois de sair do banco de reservas, com um gol e uma assistência. Contra o Bayern, sua capacidade de atacar os espaços será importante para uma equipe que pode encontrar oportunidades quando os alemães avançarem suas linhas.

A questão será equilibrar a pressão com a proteção defensiva. Se o Arsenal conseguir recuperar a bola em zonas altas, poderá criar chances perto da área adversária. Caso não consiga coordenar essa movimentação, poderá deixar espaços para Kane e os demais atacantes do Bayern.

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Retrospecto favorece o Bayern de Munique

O histórico do confronto é um dos pontos de vantagem dos alemães. O Arsenal perdeu oito dos 15 jogos disputados contra o Bayern em competições europeias, o equivalente a 53% das partidas. Entre os adversários que enfrentou pelo menos cinco vezes nesse contexto, o clube inglês tem percentual de derrotas superior apenas contra o Barcelona.

Na Allianz Arena, o retrospecto também favorece os donos da casa. Em sete confrontos pela Champions League no estádio, o Bayern venceu cinco, empatou um e perdeu apenas uma vez. Os alemães ganharam os três encontros mais recentes como mandantes, incluindo duas goleadas por 5 a 1, em novembro de 2015 e fevereiro de 2017.

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O resultado mais recente entre as equipes, no entanto, terminou com vitória do Arsenal. Em novembro de 2025, os ingleses venceram por 3 a 1, com gols de Jurriën Timber, Noni Madueke e Gabriel Martinelli. Lennart Karl marcou o único gol do Bayern.

Naquela partida, os alemães tiveram apenas oito finalizações, 14 toques na área adversária e 0,65 de gols esperados (xG), seus piores números nesses três indicadores em um jogo da Champions sob o comando de Kompany.

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O duelo desta quarta-feira coloca em lados opostos o retrospecto favorável do Bayern em casa e a sequência recente do Arsenal na competição. O desempenho na pressão alta, a capacidade de Kane de aproveitar as oportunidades e a resposta dos alemães à ausência de Olise estão entre os fatores que podem influenciar o confronto.

Resultados da terça de Champions League

    1.
  1. Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praha
    2. 2.
  2. Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund
    3. 3.
  3. Liverpool 4 x 3 Villarreal
    4. 4.
  4. Porto 0 x 1 PSV Eindhoven
    5. 5.
  5. Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid
    6. 6.
  6. PSG 4 x 2 Barcelona
    7. 7.
  7. Napoli 4 x 3 Bodø/Glimt
    8. 8.
  8. Manchester City 5 x 1 AEK Atenas
    9. 9.
  9. Roma 4 x 0 Slovan Bratislava
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