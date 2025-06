A relação entre Gyökeres e o Sporting parece ter chegado ao fim. O atacante sueco, que foi um dos protagonistas do doblete histórico em Portugal, entrou em rota de colisão com a diretoria do clube. Desta vez, o presidente do clube, Frederico Varandas, fez uma declaração forte: segundo ele, a única maneira de o atacante não sair é se seu empresário “for o pior do mundo”.

Com o ambiente cada vez mais tenso, a saída do jogador, que já era vista como provável, agora parece questão de tempo. Durante a última Assembleia-Geral do clube, Varandas praticamente descartou a permanência do artilheiro, ao afirmar que só a incompetência de seu agente poderia impedi-lo de sair.

- Já passei por muitos dramas de mercado. Acredito que ele possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo - afirmou o presidente do Sporting.

Gyokeres em ação pelo Sporting na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Sporting)

A porta está aberta para a saída de Gyökeres, mas o clube ainda aguarda uma proposta que atenda aos seus interesses. Varandas afirmou que não quer “cortar as asas” do atacante, mas reforçou que qualquer negociação precisa ser financeiramente justa para o Sporting.

Entenda a relação conturbada entre Gyökeres e Sporting

Gyökeres está insatisfeito com a forma de como o clube vem lidando com as propostas de transferência. De acordo com o jornal "Record", o atacante acreditava haver um acordo para sua liberação por cerca de 60 milhões de euros fixos mais bônus - valor significativamente inferior à multa rescisória, estipulada em 100 milhões de euros. No entanto, a direção do clube aumentou a exigência para 80 milhões de euros, o que acabou por azedar de vez a relação. Varandas, por sua vez, nega qualquer tipo de promessa. Em declaração pública, o presidente foi categórico:

- Posso garantir que Viktor Gyökeres não sairá por 60 milhões de euros mais 10 milhões em variáveis, porque nunca prometi isso. Até hoje, o Sporting não recebeu nenhuma proposta concreta por Gyökeres. Nem agora, nem na temporada passada - completou.

Essa versão, no entanto, contrasta com o que foi dito por Hugo Viana, ex-diretor esportivo do clube e atualmente no Manchester City. Segundo ele, o agente de Gyökeres demonstrava preocupação com a exigência da multa completa e queria estabelecer um valor de saída mais realista.

- O agente queria garantir certas coisas. Eu disse: "Não vale a pena fixar um valor, porque não sei o que acontecerá daqui a um ano. O que posso garantir é que não exigiremos os 100 milhões" - contou Viana, em entrevista.

As dúvidas sobre uma ruptura entre Gyökeres e o clube eram poucas, mas após as declarações deste domingo, se dissiparam por completo. O clima é de divórcio consumado, e a permanência do sueco parece agora uma impossibilidade.

Números de Gyökeres pelo Sporting

➡️102 jogos (91 titular)

⚽97 gols

🎯27 assistências

⌛68 minutos para participar de gol

👟3.5 finalizações por jogo (1.8 no gol)

🧠1.7 passes decisivos por jogo

✨41% conversão de grandes chances

🖊️1.8 dribles certos por jogo

🌐48% eficiência nos duelos

🏆Nota Sofascore 7.74

