Gigante europeu dispensa jogadores por Whatsapp; entenda

Vivendo uma de suas piores fases esportivas e financeiras dos últimos anos, o Ajax começou um processo de reformulação profunda no elenco. Após perder o título da Eredivise na última rodada, e ficar sem levantar um troféu desde 2022, o clube de Amsterdã decidiu dar uma resposta dura: sete jogadores foram comunicados pela rede social "WhatsApp" de que não fazem mais parte dos planos para a próxima temporada.

Segundo informações do jornal holandês "De Telegraaf", o responsável pelo comunicado foi o novo diretor esportivo do Ajax, Alex Kroes, que enviou pessoalmente as mensagens aos atletas. Foram desligados: Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter e Branco van den Boomen.

Além da dispensa, os jogadores foram afastados da rotina do elenco principal. A partir de agora, só poderão treinar ou usar a academia depois que o time profissional deixar as instalações, e também perderam o direito a vagas no estacionamento do clube.

Ajax rompe com a antiga gestão e quer recuperar espaço na Europa

A medida representa o rompimento definitivo com a antiga gestão esportiva, que havia sido comandada por Sven Mislintat. Em 2023, o dirigente investiu cerca de 120 milhões de euros em reforços, muitos dos quais acabaram não rendendo o esperado e passaram a temporada emprestados. Agora, a nova diretoria busca reverter o prejuízo com a venda desses atletas.

Jogadores do Ajax lamentando tropeço na reta final do Holandês (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Entre os dispensados, três nomes chamam mais atenção: Akpom, Forbs e Sosa, que foram as principais apostas de Mislintat. O Ajax acredita que ainda pode recuperar parte do valor investido neles. Os contratos longos e com bônus generosos - que incluíam aumentos salariais em caso de classificação para a Champions League - tornaram-se insustentáveis após a má campanha nacional.

