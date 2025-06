Juventus tem plano para tirar Gyokeres, artilheiro da Europa, do Sporting

Segundo informações do "Corriere dello Sport", da Itália, a Juventus tem um plano para tirar Gyokeres do Sporting. O atleta e o clube vivem um impasse em relação ao seu preço de saída, mas o jornal informa que a Juventus está disposta a pagar o preço que Frederico Varandas, presidente do Sporting, pede.

Em declaração recente, Varandas afirmou que não tem a menor intenção de liberar o artilheiro da Europa na última temporada pelo valor de 60 milhões de euros. O "Corriere dello Sport" afimra que a Juventus está disposta a oferecer o valor de 80 milhões de euros, sendo 70 milhões fixos mais 10 milhões em metas a serem batidas pelo atacante.

O jornal ainda afirma que o clube pretende arrecadar este valor vendendo Vlahovic, atual atacante da equipe, e Douglas Luiz, brasileiro que veio do Aston Villa.

Com a janela de transferências aberta exclusivamente para o Mundial de Clubes já fechada, o sueco chegaria apenas para a próxima temporada. A Juventus está no Grupo G da competição, e enfrenta o manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.

Entenda o impasse entre Gyokeres, alvo da Juventus, e a diretoria do Sporting

Viktor Gyokeres, artilheiro da Europa nesta temporada com 52 gols e alvo da Juventus, está muito insatisfeito com o Sporting, segundo o "Record", de Portugal. O jogador entende que havia um acordo para a liberação por um valor significativamente abaixo do valor da multa, estipulada em 100 milhões de euros. Já o presidente do clube, Frederico Varandas, afirma que nunca existiu esse "acordo de cavalheiros".

A versão de Gyokeres é que o clube tinha inicialmente se comprometido a liberar o jogador de 27 anos por 60 milhões de euros fixos mais bônus, mas os dirigentes do Sporting aumentaram a exigência para 80 milhões de euros para autorizarem a transferência. Essa mudança de postura acabou gerando um rompimento na relação entre o atacante e a direção.

Confira os números de Gyokeres pelo Sporting

Viktor Gyokeres, de 27 anos, chegou no Sporting na temporada 2023/24 após transferência vindo do Coventry City, da Inglaterra. O sueco foi um sucesso desde que pisou em campo pela primeira vez, na época com Ruben Amorim no comando técnico do Sporting. Na primeira temporada, foram 35 gols e 13 assistências em 46 partidas.

Mas o que já era um desempenho assustador ficou ainda melhor em 2024/25. O atacante marcou 52 gols e 12 assistências em 49 jogos pelo Sporting, o tornando o maior goleador da Europa nesta temporada.

