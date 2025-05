Sporting vira sobre Benfica e se sagra campeão da Taça de Portugal

O Sporting venceu o Benfica, com direito a prorrogação e virada, por 3 a 1, e se sagrou o grande campeão da Taça de Portugal. O jogo aconteceu neste domingo (25), no tradicional Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. Os gols da partida foram marcados por Kökçü, pelo lado do Benfica, e Gyökeres e Harder e Trincão. É o primeiro título da equipe desde 2018/19.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Sporting conquista os dois títulos domésticos de Portugal. É o primeiro doblete da equipe desde a temporada 2001/02, quando Jardel foi o grande protagonista do time. O Benfica, por outro lado, vê os dois prêmios escorregarem e fica sem títulos na temporada.

continua após a publicidade

Sporting x Benfica: como foi o jogo?

O primeiro tempo entre as equipes começou morno e bastante estudado. Os times, que já haviam se enfrentado na penúltima rodada do Campeonato Português, iniciaram a partida em ritmo mais lento, com poucas chances de perigo. No entanto, o jogo ganhou emoção algum tempo depois. O Benfica era superior em campo e chegou a conquistar um pênalti, após Bruma ser derrubado na área. No entanto, após revisão do VAR, a marcação foi anulada. A partir daí, o Sporting voltou a crescer na partida e o duelo ficou mais equilibrado.

➡️Camisa 10 do Manchester City fica de fora de partida e pode deixar o clube

Sporting e Benfica em ação pela final da Taça de Portugal (Foto: Carlos Costa/AFP)

Na segunda etapa, o jogo tomou outras proporções. Após o apito para recomeçar o jogo, a partida ficou eletrizante, e o Benfica foi o grande fio desencapado do duelo. Dois minutos do reinício, a equipe abriu o placar em um golaço marcado por Kökçü, que chutou rasteiro de fora da área, deslocando o goleiro Rui Silva. Três minutos depois, Bruma, que havia tido o pênalti anulado na primeira etapa, conseguiu, enfim, marcar seu gol. O jogo se mantinha e o título parecia encaminhado para o Benfica. Entretanto, aos nove minutos de acréscimos, dos 10 dado pelo árbitro, Renato Sanches cometeu o pênalti e Gyökeres converteu, levando a partida para a prorrogação.

continua após a publicidade

Prorrogação

Na prorrogação, o Sporting parecia era mais intenso. O gol marcado nos acréscimos animava o time, em busca de uma reação, e desanimava o Benfica, que já estava com uma mão no título. O clube era melhor e pressionava. A pressão teve resultado e se concretizou em gol: em jogada de escanteio, a bola sobrou e foi cruzada novamente. Harder foi quem subiu mais alto e estufou as redes, virando o duelo para o Sporting. Nos acréscimos da segunda etapa da prorrogação, Trincão marcou o gol derradeiro da vitória do título, garantindo o doblete de Portugal.

O que vem por aí?

Após o jogo, o Benfica volta a campo novamente no próximo mês, dia 16, para disputar pelo Mundial de Clubes. A equipe irá enfrentar o Boca Juniors, às 19h (de Brasília). O Sporting, por outro lado, não terá outros compromissos e encerra sua temporada.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.