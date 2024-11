Gyökeres já marcou 27 gols na temporada 2024/25 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 07:30 • Lisboa (POR)

Viktor Gyökeres anotou um hat-trick na vitória do Sporting por 4 a 0 sobre o Manchester City, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, na última terça-feira (5). O atacante é o grande nome do clube português e vem chamando atenção dos gigantes da Europa. Conheça um pouco mais sobre a história de Gyökeres!

Quem é Gyökeres?

Nascido em Estocolmo, capital da Suécia, o jogador de 26 anos, foi revelado nas categorias de base do Brommapojkarna e subiu ao profissional em 2015. Após três temporadas, com 25 gols marcados, o atacante foi negociado com o Brighton, da Inglaterra, mas inicialmente para reforçar o time sub-21.

Entretanto, a passagem pelo clube inglês não saiu como o planejado. Quando enfim foi integrado ao time principal, na temporada 2018/19, atuou em apenas cinco partidas e não balançou as redes. Na sequência, Gyökeres passou por uma série de empréstimos, por St. Pauli, da Alemanha, e Swansea, do País de Gales, até chegar ao Coventry City, em 2021.

Assim que chegou ao Coventry City, o talento do atacante começou a florescer. Mesmo no segundo escalão do futebol inglês, o camisa 9 conseguiu ter números importantes pelo clube. Em três temporadas, foram 43 gols em 116 jogos, que o levaram à elite do futebol português.

Gyökeres pelo Sporting

Contratado pelo Sporting, no início da temporada europeia de 2023/24, Gyökeres desembarcou como um desconhecido em Portugal. No entanto, em pouco tempo o camisa 9 ganhou prestígio com a torcida, comissão técnica e direção do clube português. Confira os números do sueco com a camisa do Sporting:

Viktor Gyökeres pelo Sporting:

67 jogos (62 titular)

66 gols

18 assistências

67 mins p/ participar de gol

Viktor Gyökeres na temporada 2024/25:

21 jogos

27 gols

8 assistências

51 mins p/ participar de gol

Na última janela de transferências, o jogador foi alvo de diversos clubes europeus. Porém, a sua multa de 100 milhões de euros (R$ 543 milhões nas cifras atuais), atrelada a desconfiança dos dirigentes em relação à continuidade do seu bom futebol, acabou dificultando qualquer tipo de negociação na época.

Entretanto, o início avassalador de Gyökeres, na atual temporada, encerrou qualquer resquício de desconfiança por parte das equipes europeias, e agora, o atacante se tornou a "Bola da vez". Times como: Manchester United, Arsenal e Barcelona, que haviam demostrado interesse anteriormente, devem reabrir as conversas para contratar o atacante.

Gyökeres é o principal destaque do Sporting (Foto: FILIPE AMORIMAFP)

